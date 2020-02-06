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侯友宜抽查5藥局 新北今40件口罩販售問題7起排隊糾紛

聯合報 / 記者張曼蘋／新北即時報導
口罩實名制上路首日一早有大批民眾排隊等拿號碼牌，新北市健保特約藥局共1140家，新北市長侯友宜今天也隨機訪視板橋3家、萬里2家藥局。圖／新北市衛生局表示

口罩實名制上路首日一早仍有大批民眾排隊等拿號碼牌，新北市健保特約藥局共1140家，新北市長侯友宜今天也隨機訪視板橋3家、萬里2家藥局，對於民眾反映「7天2片不夠」，侯也承諾，會再跟中央說民眾訴求。新北市衛生局表示，今經統計協助排除健保系統、網路慢等40件口罩販售問題，及7起排隊糾紛。

侯友宜日前指示由副秘書長召集衛生局、民政局、警察局及各區公所在昨天成立「應變小組」，以即時掌握民眾購買口罩情形並處理緊急事件，現場如涉及暴力或脫序行為，將由警方處置。

侯友宜今天為了解現場販售口罩情況，今上午隨機訪視板橋3家、萬里2家健保特約藥局，對於許多民眾反映，7天2個口罩根本就不夠，侯友宜也說，會再跟中央反映限購數量等問題。

衛生局表示，各區公所成立應變中心，由各區長到現場巡視藥局販售口罩情形，並將問題立即回報市府應變小組與新北市藥師公會，共同合作解決，經統計共排除40件口罩販售問題及7起民眾排隊糾紛。

衛生局指出，今天實名制新上路，雖有系統當機及購買限量等狀況，希望民眾勿恐慌，與政府共體時艱。

口罩實名制上路首日，新北市長侯友宜今天隨機訪視板橋3家、萬里2家藥局。圖／新北市衛生局表示

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