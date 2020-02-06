環評又現爭議 環團錄影直播遭動用旁聽要點阻攔

環保署專案小組今天審查「彰濱工業區事業廢棄物資源回收處理廠暨中區事業廢棄物綜合處理中心第六次環境影響差異分析報告」，環團按照「慣例」在會上直播錄影，但主席突動用環評審查旁聽要點，徵詢與會人士是否同意錄影，結果3名環評委員表示不同意。環團人士批評環評會議變得過於保守，將與立委推動修法讓環評會議更加公開透明，便於全民參與。

主席朱信表示，因為今天環保署提醒要按照流程念旁聽要點，才會特別徵詢與會人員是否同意錄音錄影。

環保署官員解釋，旁聽要點已經訂定多年，本來就要遵循，過去只是有些環團偷偷摸摸直播錄影，沒被發現，此次環團人士的手機直接架在桌上太過明顯，不能因為過去沒有每次都徵詢與會人員意見，就說這次也不用遵守。

一名反對錄影的環評委員說，環評會議都有媒體記者入場採訪，已經足夠公開透明，其實環團是否直播錄影對環評委員來說都沒有影響，「但有必要嗎？」就算環團無法錄影直播，也可以用錄音的方式。今天主席是問「有沒有人反對」，如果是問「有沒有人贊成」一定沒人舉手。

根據環保署環境影響評估審查旁聽要點第8條，旁聽人員不得於會場攝影、錄影或錄音，但經主席徵詢全體出席人員同意者，不在此限。此旁聽要點98年2月頒布，11餘年來沒有修訂。部分環團、民眾出席環評會議時，經常透過臉書直播或錄影，分享給其他沒辦法到場與會的民眾觀看，或是作為會議影像紀錄，方便日後查詢、回溯。

環保署對於重大環評會議也會錄影直播公開分享，但沒辦法回溯及事後重複觀看，關注度較小的環評會議也不會錄影。

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君表示，過去參加任何環評會議時，都是直接把手機架在桌子上公開直播，沒有躲躲藏藏，也未曾聽聞主席特別徵詢出席人員是否同意、更未曾遭受阻擋，今天被「突襲」不能錄影直播，讓她感到相當氣憤，也質疑環評會議為何變得保守？

今年1月20日環保署環評會議通過「台中火力發電廠新建燃氣機組計畫」，當時環團也全程錄影直播將近5小時，會中環團與主席、開發單位唇槍舌戰，不少火爆場面。今天直播環評受阻與中火環評是否有關？吳慧君說，不宜妄加臆測，但將請關心環評會議的立委協助，思考11多年未曾修改的環評審查旁聽要點是否有調整必要。

2014年環評會議也發生過錄影之爭，時任環保署長魏國彥認為，依據旁聽辦法民眾不得錄音錄影，除非與會人士同意。當時有環評委員擔心，若民眾斷章取義上傳會議影片，還加註個人解讀，對環評委員並不公平，但當年環團不斷抗議，導致會議延宕一小時，在魏國彥一一徵詢下，所有與會人員都同意錄音錄影。