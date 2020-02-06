快訊

返台夫婦居家檢疫未滿落跑！想闖金門小三通遭活逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環評又現爭議 環團錄影直播遭動用旁聽要點阻攔

聯合報 / 記者吳姿賢／即時報導
彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君（右）今天在環保署專案小組錄影遭阻。記者吳姿賢／攝影

環保署專案小組今天審查「彰濱工業區事業廢棄物資源回收處理廠暨中區事業廢棄物綜合處理中心第六次環境影響差異分析報告」，環團按照「慣例」在會上直播錄影，但主席突動用環評審查旁聽要點，徵詢與會人士是否同意錄影，結果3名環評委員表示不同意。環團人士批評環評會議變得過於保守，將與立委推動修法讓環評會議更加公開透明，便於全民參與。

主席朱信表示，因為今天環保署提醒要按照流程念旁聽要點，才會特別徵詢與會人員是否同意錄音錄影。

環保署官員解釋，旁聽要點已經訂定多年，本來就要遵循，過去只是有些環團偷偷摸摸直播錄影，沒被發現，此次環團人士的手機直接架在桌上太過明顯，不能因為過去沒有每次都徵詢與會人員意見，就說這次也不用遵守。

一名反對錄影的環評委員說，環評會議都有媒體記者入場採訪，已經足夠公開透明，其實環團是否直播錄影對環評委員來說都沒有影響，「但有必要嗎？」就算環團無法錄影直播，也可以用錄音的方式。今天主席是問「有沒有人反對」，如果是問「有沒有人贊成」一定沒人舉手。

根據環保署環境影響評估審查旁聽要點第8條，旁聽人員不得於會場攝影、錄影或錄音，但經主席徵詢全體出席人員同意者，不在此限。此旁聽要點98年2月頒布，11餘年來沒有修訂。部分環團、民眾出席環評會議時，經常透過臉書直播或錄影，分享給其他沒辦法到場與會的民眾觀看，或是作為會議影像紀錄，方便日後查詢、回溯。

環保署對於重大環評會議也會錄影直播公開分享，但沒辦法回溯及事後重複觀看，關注度較小的環評會議也不會錄影。

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君表示，過去參加任何環評會議時，都是直接把手機架在桌子上公開直播，沒有躲躲藏藏，也未曾聽聞主席特別徵詢出席人員是否同意、更未曾遭受阻擋，今天被「突襲」不能錄影直播，讓她感到相當氣憤，也質疑環評會議為何變得保守？

今年1月20日環保署環評會議通過「台中火力發電廠新建燃氣機組計畫」，當時環團也全程錄影直播將近5小時，會中環團與主席、開發單位唇槍舌戰，不少火爆場面。今天直播環評受阻與中火環評是否有關？吳慧君說，不宜妄加臆測，但將請關心環評會議的立委協助，思考11多年未曾修改的環評審查旁聽要點是否有調整必要。

2014年環評會議也發生過錄影之爭，時任環保署長魏國彥認為，依據旁聽辦法民眾不得錄音錄影，除非與會人士同意。當時有環評委員擔心，若民眾斷章取義上傳會議影片，還加註個人解讀，對環評委員並不公平，但當年環團不斷抗議，導致會議延宕一小時，在魏國彥一一徵詢下，所有與會人員都同意錄音錄影。

環評 直播 環保署
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

不滿中火燃氣通過環評 王惠美：不排除包圍中火抗議

蔡英文博士論文完全沒被引用過 魏國彥：我不是很懂

蔡英文夢求中火減煤500萬噸 魏國彥：盧秀燕幫她做到了

中火減煤了 魏國彥：只是移到別處燃煤電廠去燒

相關新聞

疫情嚴峻撐不住了！台灣虎航澳門線全砍

受到武漢肺炎疫情影響，台灣虎航繼日前宣布2月4日至2月26日減班後，今再宣布2020年2月27日起至2020年3月31日...

環評又現爭議 環團錄影直播遭動用旁聽要點阻攔

環保署專案小組今天審查「彰濱工業區事業廢棄物資源回收處理廠暨中區事業廢棄物綜合處理中心第六次環境影響差異分析報告」，環團...

絕美！歷時近三年工程 太魯閣山月吊橋下半年開放

太魯閣峽谷景色絕美，2019年吸引約482萬遊客到訪，新完工的第四代「山月吊橋」，是國內深跨比最高的峽谷吊橋，因位於險峻...

肋骨斷裂疼痛難下床 治療方式有新作法

苗栗縣48歲邱姓女子騎機車出車禍，導致右側第2根至第9根肋骨骨折合併右側血胸，另外右側鎖骨也骨折，雖無生命危險，但肋骨骨...

西濱快速道路春節仍然通暢 交通新選擇

西濱快速道路農曆年假之前全線通車，公路總局統計，整體車流量比去年增加5%到10%，春節連假期間即使非常塞車，西濱快時速仍有五六十公里，可以替代高速公路，不用走國1、國3，走西濱快速道路也很快。

配合大專院校延後開學 高鐵規畫14班5折列車

配合政府防治大陸疫情、降低疫情對旅客衝擊，同時因應教育部宣布各大專院校延後至2月25日後開學，台灣高鐵公司今天表示，自2月24日至3月1日規畫14班大學生開學返校五折優惠列車，明天凌晨零時起全面開放購票。

威力彩今頭獎上看4.5億 春節大紅包剩77組明開獎

威力彩從過年前加碼後，至今已連9期摃龜，台彩今表示，今晚開獎的頭獎預估上看4.5億元，是今年最高頭獎獎金。另大樂透春節大...

鼓勵司機配偶請假 公車業者給1天650元補貼

因應武漢肺炎疫情，各大專院校國中小延後開學，包含高雄漢程客運在內的台灣愛巴士交通聯盟，配合政府「防疫照顧假」，但因駕駛如...

疫情未好轉！汽油可望連三降 估下周再大降1元

本周受到武漢肺炎影響，汽油已大降0.9元、柴油降1元，創逾一年新低價。但疫情並未好轉，依浮動油價調整機制作業原則，以及不...

台灣燈會倒數！踩街表演周六在台中4國接力

「2020台灣燈會」將在台中市璀璨登場，交通部觀光局今天表示，開幕踩街表演活動將於2月8日上午10時30分在台中草悟道開...

國際郵輪不能停靠我港口 高雄港估算損失有限

中央流行疫情指揮中心新規定，所有國際郵輪都不能停靠我海港。台灣港務公司高雄港務分公司表示，目前對高雄港的損失不大，因為台...

車流大移轉 蘇花改收假車潮增7成3 南迴減2成

包括南迴公路、蘇花改以及西濱快於農曆年前都全線通車。公路總局從數據中發現，今年春節期間，南迴公路以及蘇花改的車潮流量都創...

熱門新聞

光南發50萬片口罩 消保官確認無防疫功能

口罩廠輪班趕工拚產量「月薪曝光」！ 網嘆：難怪缺口罩

醫用口罩不夠怎麼辦？老醫師：布製口罩並非不堪一擊

花蓮實名制口罩寄錯遭收回 各藥局明天無法一早供貨

經部證實 口罩生產亮紅燈

今年第一例！金門又現大陸海漂豬檢出非洲豬瘟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。