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返台夫婦居家檢疫未滿落跑！想闖金門小三通遭活逮

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疫情嚴峻撐不住了！台灣虎航澳門線全砍

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
台灣虎航。 圖／聯合報系資料照片

受到武漢肺炎疫情影響，台灣虎航繼日前宣布2月4日至2月26日減班後，今再宣布2020年2月27日起至2020年3月31日之桃園-澳門航班全數取消；2020年2月7日起至2020年3月31日之台中-澳門及高雄-澳門航班也全數取消。

台灣虎航表示，因應武漢肺炎影響，澳門地區現已升級為黃色旅遊警示，且分類為第二級以上流行地區，自6日起，由澳門入境國人需自主健康管理14天、澳門人士入境後需居家檢疫14天、外籍人士如14天內有入境澳門之事實則暫緩入境。

為回應現行主管機關針對澳門採加強防護措施，台灣虎航往返澳門航班將取消。包含2020年2月27日起至2020年3月31日之桃園-澳門航班全數取消。2020年2月7日起至2020年3月31日之台中-澳門及高雄-澳門航班全數取消。

台灣虎航表示，針對上述航班取消而影響之旅客，台灣虎航將直接退費至旅客購票時使用的信用卡帳戶內，旅客不須進線至客服亦不需填寫任何表單。謹提醒，退款約須4週左右的工作天至購票時使用的信用卡發卡銀行端，後續相關退款時程，請逕自與發卡銀行聯繫。

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