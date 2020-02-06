大樂透明天（2/7）加開最後一期「春節大紅包」

當期頭獎上看3.6億元 剩餘77組100萬元將全數送出今年最高 威力彩今晚（2/6）頭獎上看4.5億 一次買齊別錯過

今（109）年春節加碼，大樂透「春節大紅包」總共要送出360組100萬元，截至2月4日累計送出283組100萬元，尚有77組100萬元等著民眾抱回家。明（7）日是大樂透最後一次加開「春節大紅包」100萬元獎項，將由當期所有中獎組數均分本期總獎金7,700萬元，且大樂透已經7連摃，頭獎獎金上看3.6億元。此外，今（6）日威力彩頭獎獎金上看4.5億元，是今年最高的頭獎，民眾不妨一次買齊，搶在元宵節前夕幸運中大獎！

大樂透2月7日頭獎上看3.6億元，且是今年「春節大紅包」加開的最後一期，會將剩餘的77組「春節大紅包」、也就是總獎金7,700萬元全數送出，由當期所有中獎組數均分7,700萬元，每組再依中獎注數均分。台灣彩券公司預估，若明晚開獎當期銷售金額介於2至3億元，依機率計算，「春節大紅包」獎項約開出20至28組，每組約可分得275萬元至385萬元的獎金。

想幸運抱走大樂透「春節大紅包」有什麼撇步？根據台灣彩券投注系統資料顯示，今年春節加碼期間大樂透平均單張投注金額為121元，而對中「春節大紅包」的中獎人投注金額約為一般人的6倍，平均約727元。另外，統計從小年夜1月23日到2月4日共12期開出的「春節大紅包」獎號，最常開出的號碼為42、40，各開出5次，其次為09、15、30、43、45、48，各開出4次。特別的是，最常開出的號碼前8名，40幾號的「大號碼」就包辦5個，在今年似乎特別「旺」。想中大獎的民眾，不妨參考以上資訊。

今年開出春節大紅包獎項的投注站幾乎涵蓋全臺，其中以臺中市沙鹿區的「鑫寶金財神彩券行」累計開出3次，為今年春節大紅包最旺的彩券行。統計第四屆公益彩券103年以來「春節大紅包」的開出紀錄，以高雄市苓雅區的「大興金香舖」累計開出9次居冠，其次是苗栗縣頭份鎮的「山琦企業社」、宜蘭縣宜蘭市的「千億商行」以及臺北市士林區的「飛來發彩券行」累計開出次數皆為8次，排名第2；而高雄市阿蓮區「金蓮華彩券行」、雲林縣斗六市「大發財獎券行」、臺中市沙鹿區「鑫寶金財神彩券行」、以及花蓮縣花蓮市的「積財庫彩券行」和「金錢豹商行」也都累計開出7次「春節大紅包」。此外，位於桃園市平鎮區的「晉億投注站」第四屆以來累計開出4次，但其中一次的中獎彩券為包牌中獎，單張對中7注，因此累計開出注數高達10注，為第四屆以來單一投注站累計開出「春節大紅包」注數之最高紀錄。