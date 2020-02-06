肋骨斷裂疼痛難下床 治療方式有新作法

苗栗縣48歲邱姓女子騎機車出車禍，導致右側第2根至第9根肋骨骨折合併右側血胸，另外右側鎖骨也骨折，雖無生命危險，但肋骨骨折的痛令她無法動彈，連呼吸都會痛，苦不堪言，甚至不敢下床活動，頭份為恭紀念醫院為她進行右鎖骨開放復位手術與右側第2根至第7根肋骨開放復位手術，術後疼痛大幅改善，第2天就可下床復健，並於術後第5天出院。

為恭紀念醫院胸腔外科醫師謝陳平表示，肋骨骨折在胸部鈍傷中，是非常常見的疾病；由於肋骨在呼吸運動及胸腔穩定中扮演著重要的角色，因此肋骨骨折常使得病人只要呼吸、起身甚至翻身都會嚴重疼痛，常讓病人不敢起身，只能躺在床上。但如此往往會影響病人平常作息，甚至無法工作長達2個月，更嚴重的是，因無法有效咳痰，容易引起肺部感染造成肺炎，產生許多併發症造成嚴重後果。

他指出，過去對這類肋骨骨折的病患，通常採取保守治療，因為絕大部分的肋骨骨折，並不會有什麼危險，通常不需要手術，只需以藥物控制疼痛，約2至3個月後就會自行癒合。自行癒合後的肋骨，並不會長得和原本一樣，會有所偏移，但並不影響支撐保護胸腔的功能，外觀上也幾乎看不出差異。

謝陳平說，近幾年對肋骨骨折治療已有不同想法，由於肋骨骨折非常痛，病人往往會抱怨連呼吸都痛，初期可能會有肺部感染，增加住院休養時間，甚至影響生活與工作，至少需休息約2個月才能逐漸恢復；更嚴重的，因胸廓變形會壓迫到原先肺的容積，使得永久性的肺活量減少，還有可能因長期不敢抬手，最後因纖維化而無法回復受傷前肩部的活動度；因此，越來越多的研究支持積極的手術。

他表示，拜現代材料技術進步所賜，鈦合金的骨板及骨釘使得肋骨骨折手術更容易進行，經由超音波定位，可精準定位骨折的位置，進而縮小手術傷口；經過骨折固定手術後的病人，不僅能大幅減輕疼痛，使得原本只能躺在床上不敢活動的病人，術後1至2天就能下床，減少肺部感染機會，不但能盡早恢復受傷前的作息，也使病人有更好的生活品質。