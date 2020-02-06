威力彩今頭獎上看4.5億 春節大紅包剩77組明開獎

威力彩從過年前加碼後，至今已連9期摃龜，台彩今表示，今晚開獎的頭獎預估上看4.5億元，是今年最高頭獎獎金。另大樂透春節大紅包，還有77組100萬元未開出，明天將是最後一次加開春節大紅包，將由當期所有中獎組數均分本期總獎金7700萬元。

台彩表示，大樂透明天（7日）頭獎上看3.6億元，且是今年春節大紅包加開的最後一期，會將剩餘的77組春節大紅包、也就是總獎金7700萬元全數送出，由當期所有中獎組數均分7700萬元，每組再依中獎注數均分。台彩預估，若明晚開獎當期銷售金額介於2至3億元，依機率計算，春節大紅包獎項約開出20至28組，每組約可分得275萬元至385萬元的獎金。

根據台彩投注系統資料顯示，今年春節加碼期間大樂透平均單張投注金額為121元，而對中「春節大紅包」的中獎人投注金額約為一般人的6倍，平均約727元。另外，統計從小年夜1月23日到2月4日共12期開出的「春節大紅包」獎號，最常開出的號碼為42、40，各開出5次，其次為09、15、30、43、45、48，各開出4次。特別的是，最常開出的號碼前8名，40幾號的「大號碼」就包辦5個，在今年似乎特別「旺」。

今年開出春節大紅包獎項的投注站幾乎涵蓋全台，其中以台中市沙鹿區的「鑫寶金財神彩券行」累計開出3次，為今年春節大紅包最旺的彩券行。統計2014年以來春節大紅包的開出紀錄，以高雄市苓雅區的「大興金香舖」累計開出9次居冠，其次是苗栗縣頭份鎮的「山琦企業社」、宜蘭縣宜蘭市的「千億商行」以及台北市士林區的「飛來發彩券行」累計開出次數皆為8次，排名第2；而高雄市阿蓮區「金蓮華彩券行」、雲林縣斗六市「大發財獎券行」、台中市沙鹿區「鑫寶金財神彩券行」、以及花蓮縣花蓮市的「積財庫彩券行」和「金錢豹商行」也都累計開出7次「春節大紅包」。

此外，位於桃園市平鎮區的「晉億投注站」2014年以來累計開出4次，但其中一次的中獎彩券為包牌中獎，單張對中7注，因此累計開出注數高達10注，為2014年以來單一投注站累計開出「春節大紅包」注數的最高紀錄。