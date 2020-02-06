鼓勵司機配偶請假 公車業者給1天650元補貼

因應武漢肺炎疫情，各大專院校國中小延後開學，包含高雄漢程客運在內的台灣愛巴士交通聯盟，配合政府「防疫照顧假」，但因駕駛如果請假，恐對服務班次造成影響，因此特別給薪予配偶，一天650元，鼓勵駕駛配偶請假。

台灣愛巴士交通聯盟，包含漢程客運、中鹿客運、中南客運、仁友客運等，特別給薪予配偶，也就是若太太申請防疫照顧假，該客運集團將一日給予650元補貼。

勞動部宣布，2月11日至24日間，12歲以下學童且家長有親自照顧需求時，可請「防疫照顧假」，最多14天，雇主必須准假。

台灣愛巴士交通聯盟高雄區總經理韓洪開表示，台灣愛巴士交通聯盟配合政府政策，但若一下子多名駕駛一起請假，恐對公車班次排班造成問題，因此提出若由駕駛配偶請假，一日可獲公司補貼650元，以此鼓勵由駕駛配偶請假。

韓洪開說，年後各公司雖已預備足夠駕駛人力，但若過多駕駛須申請防疫照顧假，仍恐造成影響，為讓駕駛能安心在運輸崗位上服務，在政府規定的防疫照顧假2月11日至24日間，若配偶申請防疫照顧假，公司一日補貼650元。

此外，因市面酒精大缺貨，漢程客運業者也宣布，從7日起3天免費提供給市民「消毒用的次氯酸水」，民眾只要自備不透光不超過一公升的容器，都可索取，盼全民一起來防疫。

韓洪開表示，公司不但要求員工每天自我管理健康，並且做好每部公車的消毒工作，車上也會提供酒精免費供乘客使用。

另外，市面上口罩、酒精幾乎全都缺貨，許多民眾到處排隊搶買，漢程客運也配合「次氯酸水」廠商協助發放3天，從7日下午2點到5點、8日上午9點到12點，下午2點至5點、9日上午9點到12點，共3天，在高雄市三民區鼎力路123號發放，民眾只要自備不透光不超過一公升的容器，都可索取。