疫情未好轉！汽油可望連三降 估下周再大降1元

本周受到武漢肺炎影響，汽油已大降0.9元、柴油降1元，創逾一年新低價。但疫情並未好轉，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降1元。

武漢肺炎疫情持續擴散，嚴重打擊市場信心，市場擔心削弱全球石油消費量需求影響，帶動國際原油價格下跌，本周汽油已降0.9元、柴油降1元，但疫情未見好轉，估計下周國內油價再降。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降1元。

若依照本周中油零售價格估算，下週調降後92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.7元。