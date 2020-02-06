台灣燈會倒數！踩街表演周六在台中4國接力

「2020台灣燈會」將在台中市璀璨登場，交通部觀光局今天表示，開幕踩街表演活動將於2月8日上午10時30分在台中草悟道開展，踩街路線以館前路、英才路470巷路口為起點，後行經明義街後左轉中興街，直行至公益路。

觀光局表示，踩街節目內容在規畫以「曙光再旺．璀燦台中」為主題，融合台中特色及創新設計，並邀請台、英、法、日等國內外頂尖的表演藝術團隊加入夢幻、神秘的元素，以打造台灣燈會2.0旭日東昇的全新風貌，展現自然永續新燈會。

今年踩街表演團體，交通部觀光局邀請的國外團隊有來自英國SPARK!小丑幻鼓秀、法國的夜光白馬舞蹈劇場、日本的YOSAKOI隊伍（包括有北海道、名古屋及三重縣等隊伍），還有台中在地知名的九天民俗技藝團、新民高中表演藝術科、台灣青年管樂團、威勁龍獅武術戰鼓團以及國內的哈旗鼓文化藝術團、蘭陽舞蹈團等11隊。

另外，台中市政府也安排夜光踩街團隊參加表演，總共12個國內外團隊參與開幕踩街演出。

觀光局表示，2020台灣燈會開幕踩街節目規畫，是從台中在地人文藝術特色出發，發揚國內優秀團隊的台灣精神，進而與國際團隊交流接軌。展現立足台灣中心，以藝術文化為媒介，像曙光般投射映照到世界各地。

詳細踩街活動內容歡迎上「2020台灣燈會」網站查詢。