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國際郵輪不能停靠我港口 高雄港估算損失有限

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
中央流行疫情指揮中心規定所有國際郵輪都不能停靠我港口。圖為5日駛離高雄港的威士特丹號郵輪／本報資料照片

中央流行疫情指揮中心新規定，所有國際郵輪都不能停靠我海港。台灣港務公司高雄港務分公司表示，目前對高雄港的損失不大，因為台灣的郵輪九成以基隆港為主，高雄正要急起直追。

高雄港務分公司表示，到四月底止，預定到高雄港的國際郵輪有21艘次，新禁令如果到四月底未解除，這21艘次都不能停靠高雄港，高雄港損失的是每小時2萬元的停泊費和旅客服務費，但像4日停靠的「世界夢號」郵輪，船上人員都未獲准上岸，就沒有旅客服務費。

高雄港務分公司統計，去年全年停靠高雄港的國際郵輪有30艘次，無法和基隆港比。

由於停靠的郵輪不多，高雄因郵輪而來的觀光產值，目前也不多。

高雄港 郵輪 基隆港
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