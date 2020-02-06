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車流大移轉 蘇花改收假車潮增7成3 南迴減2成
包括南迴公路、蘇花改以及西濱快於農曆年前都全線通車。公路總局從數據中發現，今年春節期間，南迴公路以及蘇花改的車潮流量都創下新高，不過，收假日1月29日南迴公路的車流量比去年少了20%，蘇花公路卻增加了73%，顯示車流往蘇花公路移轉，公路總局表示，未來疏運還要觀察幾個連假之後，再全面評估。
根據公路總局數據顯示，今年南迴公路北上往台東方向，車流量最高的尖峰是大年初三，交通量接近1萬7400輛次，是南迴公路車流量史上最高，跟去年比較增加了40%，南下往屏東部分，最多的則是1月29日收假日當天，車流量達到1萬3500輛次左右，卻比去年少了20%，反觀蘇花改北上，去年收假日車潮流量是1萬2千輛次，今年增加73%，達到2萬1千輛次。
公路總局交管組組長薛讚添表示，南迴公路收假日車潮比去年減少，評估應該是往蘇花改方向，而沒有往南跑，這個交通量的變化，在接下來的幾個連假之中，還要繼續觀察，看看未來疏運如何進行。
面對緊接而來的228連假，薛讚添表示，由於只有3天，因此預期車潮不會像春節這麼多。
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