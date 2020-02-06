亞洲第一！Google地圖「單車導航」模式正式在台上線

台灣的單車族眾多，許多都會區更有公共自行車系統讓民眾短程代步，以往單車族想要使用Google地圖導航，只能交叉參考機車與步行模式，Google今宣布正式在台推出Google地圖單車導航模式，電腦版與行動版的使用者只要趕快更新到最新版軟體，即可開始體驗，輕鬆找出最適合單車走的路線。

台灣各地景色多樣且有豐富的地形變化，所以以往單車族使用Google地圖時，難免會遇到上坡等不利於單車騎行的路段。全新推出的Google地圖單車模式，整合交通部提供的開放資料，考量單車專用道及汽機車無法行駛的道路資訊，為台灣的單車族計算出適合的路線與時間預估，並標示出推薦路線的坡度變化，讓使用者可以預先考量自身狀況來規劃行程。除了能查看單車專屬的行程建議，也能從Google地圖上右上角開啟「單車路線」圖層，查看單車專用道和適合單車騎乘的道路資訊。 除了規劃路徑，還會標示出起伏坡度變化。記者黃筱晴／攝影 Google今宣布正式在台推出Google地圖單車導航模式。記者黃筱晴／攝影