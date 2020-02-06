快訊

鷹龍爭霸：印太軍事圍堵，重演東亞冷戰？

「不容許中間人居中邀功」 蘇貞昌怒提包機返台4要求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

武漢肺炎重創觀光業 全國旅行公會向交通部長陳情求助

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
武漢肺炎疫情衝擊，陸客不來，阿里山森林遊樂區遊客遽減，觀光業者叫苦。圖／讀者提供

武漢肺炎疫情延燒，政府發布大陸旅遊紅色警示，3月進入旅遊旺季重創觀光業，隨著疫情持續擴散，台灣旅遊業無論長線、短線及國旅等都取消，消費者除近期行程取消，也預先取消到5月旅遊行程，影響越來越大，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁緊急向交通部長林佳龍陳情求助，儘速協助解決陸客強制離境及大陸強制暫停出團的旅行社墊付款等，加速規畫國內外旅遊行銷方案。

蕭博仁說，目前疫情看不到盡頭，雖交通部已回應五項旅行業補助方向，但目前尚未看到明確方案內容，讓旅行業備受煎熬，尤其大陸人士來台簽證費退費問題，既強制陸客不得來台，那先前收取簽證費應該退回旅行社。

陸客強制離境及大陸強制暫停出團旅行社墊付款，因政府防疫強制規定衍生費用，應由政府支付，目前是由旅行社墊付，此應限期償還業者；航空公司3至５月退訂金，先前允諾會由航空公司及旅館針對3月後訂金提出協商辧法，但目前為止都没實際作為。

各航空公司除部分航空公司部分大陸線團體到3月底可退訂金外，其餘絶大部份航空航線機位訂金都仍不可退或延轉日期，希望政府強力介入，要求相關業者馬上提供退訂金或延轉訂金方案，希望2月底前可以完成。

除補助方案、救援機制落實，也朌政府規畫國內外行銷方案，透過媒體讓世界了解台灣是防疫無漏洞、旅遊好去處；讓國人了解疫情緩解後，鼓勵大家出去旅遊，推出國內外旅遊刺激方案；泰國及菲律賓觀光局昨天就在報紙登全版廣告，說明防疫做法，呼籲國外人士安心旅遊，可以借鏡。

「我們應在世界各地行銷我們跟大陸是分立的、隔海洋的、我們防疫能力是強的，我們不是大陸疫區，讓外國遊客安心，也讓外國民眾了解，不會讓國人出國時遭白眼，也才不會再發生外國將我方列入禁止入境者。」另因口罩取得困難，旅行業第一線接觸消費者，已向觀光局反映提供配額供給，初估每天需求量約6萬2000個，希望協助。

疫情 旅行社 陸客
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢專機出包像鐵達尼號…名醫：對人性憤怒多過失望

避免無法入台 航空公司籲搭機前告知旅遊史

抗武漢肺炎 蓋茲夫婦承諾投入30億

武漢包機爭議 林靜儀：防疫後該好好清理買辦文化

相關新聞

實名制口罩一周2片不夠？醫師提供2招教「如何重複使用」

武漢肺炎疫情嚴峻，防疫口罩一罩難求，健保藥局實名制配售上路，但一周7天限2片，民眾抱怨根本不夠用，統一配售外科口罩如何重...

疫情未好轉！汽油可望連三降 估下周再大降1元

本周受到武漢肺炎影響，汽油已大降0.9元、柴油降1元，創逾一年新低價。但疫情並未好轉，依浮動油價調整機制作業原則，以及不...

國際郵輪不能停靠我港口 高雄港估算損失有限

中央流行疫情指揮中心新規定，所有國際郵輪都不能停靠我海港。台灣港務公司高雄港務分公司表示，目前對高雄港的損失不大，因為台...

台灣燈會倒數！踩街表演周六在台中4國接力

「2020台灣燈會」將在台中市璀璨登場，交通部觀光局今天表示，開幕踩街表演活動將於2月8日上午10時30分在台中草悟道開...

車流大移轉 蘇花改收假車潮增7成3 南迴減2成

包括南迴公路、蘇花改以及西濱快於農曆年前都全線通車。公路總局從數據中發現，今年春節期間，南迴公路以及蘇花改的車潮流量都創...

亞洲第一！Google地圖「單車導航」模式正式在台上線

台灣的單車族眾多，許多都會區更有公共自行車系統讓民眾短程代步，以往單車族想要使用Google地圖導航，只能交叉參考機車與...

武漢肺炎重創觀光業 全國旅行公會向交通部長陳情求助

武漢肺炎疫情延燒，政府發布大陸旅遊紅色警示，3月進入旅遊旺季重創觀光業，隨著疫情持續擴散，台灣旅遊業無論長線、短線及國旅...

口罩實名制上路 南投縣健保藥局傳提前開賣

口罩實名制今上路，南投縣健保特約藥局原訂在下午3時統一開賣，但埔里、草屯等地不少藥局今一早就開賣，大批民眾排隊等買口罩，...

我OK你先領！網路掀口罩禮讓運動 張廖萬堅換頭貼響應

武漢肺炎疫情掀起口罩慌，今天實名制口罩上路，也掀起排隊搶買。民進黨立委張廖萬堅響應臉書社團發起的口罩禮讓運動，將臉書頭貼...

口罩實名制 台中一家藥局11點20分還可買到

今天開始買口罩實名制，拿健保卡到藥局可買到兩片， 台中市豐原區一家藥局，今天早上10點30分開放賣到12點30分，記者實...

旅宿大受疫情衝擊 高市府助推安心旅遊並爭取稅捐減免

受到嚴重特殊感染性肺炎的衝擊，高雄市的飯店業者、旅遊業者苦不堪言，高雄市旅宿業同業公會理事長周文彬表示，飯店業現在連一成...

西濱快限速90公里 但春節行車時間與國道差不多

有「窮人公路」之稱的西濱快速道路農曆年假之前全線通車，公路總局統計，整體車流量比去年增加5%到10%。公路總局指出，春節...

熱門新聞

光南發50萬片口罩 消保官確認無防疫功能

口罩廠輪班趕工拚產量「月薪曝光」！ 網嘆：難怪缺口罩

新竹直達桃園機場客運6日營運 票價150元24小時不打烊

醫用口罩不夠怎麼辦？老醫師：布製口罩並非不堪一擊

花蓮實名制口罩寄錯遭收回 各藥局明天無法一早供貨

經部證實 口罩生產亮紅燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。