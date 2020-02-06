武漢肺炎重創觀光業 全國旅行公會向交通部長陳情求助

武漢肺炎疫情延燒，政府發布大陸旅遊紅色警示，3月進入旅遊旺季重創觀光業，隨著疫情持續擴散，台灣旅遊業無論長線、短線及國旅等都取消，消費者除近期行程取消，也預先取消到5月旅遊行程，影響越來越大，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁緊急向交通部長林佳龍陳情求助，儘速協助解決陸客強制離境及大陸強制暫停出團的旅行社墊付款等，加速規畫國內外旅遊行銷方案。

蕭博仁說，目前疫情看不到盡頭，雖交通部已回應五項旅行業補助方向，但目前尚未看到明確方案內容，讓旅行業備受煎熬，尤其大陸人士來台簽證費退費問題，既強制陸客不得來台，那先前收取簽證費應該退回旅行社。

陸客強制離境及大陸強制暫停出團旅行社墊付款，因政府防疫強制規定衍生費用，應由政府支付，目前是由旅行社墊付，此應限期償還業者；航空公司3至５月退訂金，先前允諾會由航空公司及旅館針對3月後訂金提出協商辧法，但目前為止都没實際作為。

各航空公司除部分航空公司部分大陸線團體到3月底可退訂金外，其餘絶大部份航空航線機位訂金都仍不可退或延轉日期，希望政府強力介入，要求相關業者馬上提供退訂金或延轉訂金方案，希望2月底前可以完成。

除補助方案、救援機制落實，也朌政府規畫國內外行銷方案，透過媒體讓世界了解台灣是防疫無漏洞、旅遊好去處；讓國人了解疫情緩解後，鼓勵大家出去旅遊，推出國內外旅遊刺激方案；泰國及菲律賓觀光局昨天就在報紙登全版廣告，說明防疫做法，呼籲國外人士安心旅遊，可以借鏡。

「我們應在世界各地行銷我們跟大陸是分立的、隔海洋的、我們防疫能力是強的，我們不是大陸疫區，讓外國遊客安心，也讓外國民眾了解，不會讓國人出國時遭白眼，也才不會再發生外國將我方列入禁止入境者。」另因口罩取得困難，旅行業第一線接觸消費者，已向觀光局反映提供配額供給，初估每天需求量約6萬2000個，希望協助。