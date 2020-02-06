實名制口罩一周2片不夠？醫師提供2招教「如何重複使用」

武漢肺炎疫情嚴峻，防疫口罩一罩難求，健保藥局實名制配售上路，但一周7天限2片，民眾抱怨根本不夠用，統一配售外科口罩如何重複使用?有網友建議在口罩內側加裝衛生紙，拿酒精消毒或用吹風機吹，讓人眼花撩亂；嘉義長庚醫院兒童感染科醫師王盈翔說，外科口罩使用時機遵照疫管署衛教宣導，他提供用紗布加裝口罩內側，用對消毒方法，可以重複使用。

王盈翔說，政府徵調口罩，健保藥局實名制配售上路，一周7天限2片，是基於國內當前口罩產能以及人口換算，並非醫療防疫專業考量，防疫用的醫療外科口罩珍貴，要審慎珍視使用，避免浪費，除不要恐慌性囤貨，使用口罩時機要遵照疫管署衛教宣導。

針對網路流傳復活口罩方法，包括口罩內側加裝衛生紙，拿酒精消毒或用吹風機吹等，方法多樣，民眾不知所措，王盈翔說，外科口罩重複使用前，要了解口罩構造，外科口罩共三層，最外層防水層，中間吸附層，內層接觸口鼻，最重要是外層及中間層結構不能破壞，才有防病毒病菌飛沫。

王盈翔說，除非醫護人員近距離接觸病人要定時更換，另常出入醫院或在人潮擁擠區活動，否則一般人使用外科口罩，只要用對方法，可以重複使用，內側可增加紗布，避免呼吸弄濕及臭味，紗布購買容易可常更換，用衛生紙易弄濕，另要用對消毒法，使用不碰觸口罩的紫外線殺菌燈最好，使用酒精、吹風機、氣炸鍋、微波爐等，容易破壞外層及中間層結構，利用陽光曝曬法也有消毒效果，至少曝曬20分鐘。