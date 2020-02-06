口罩實名制上路 南投縣健保藥局傳提前開賣
口罩實名制今上路，南投縣健保特約藥局原訂在下午3時統一開賣，但埔里、草屯等地不少藥局今一早就開賣，大批民眾排隊等買口罩，也讓部分民眾傻眼直問「講好的統一開賣」；對此，衛生局則解釋，部分藥局因營業時間機動調整。
為因應口罩實名制上路，南投縣政府盼方便民眾購買口罩，而不會撲空，日前邀集縣內藥師、藥劑生公會等開會討論統一營業時間，並在昨天發布全縣健保特約藥局統一在下午3至5時賣口罩，未料今上午「偷跑」狀況頻傳，讓民眾很傻眼。
「講好的統一開賣呢！」埔里、草屯等地不少健保藥局上午9時開門營業，排隊人潮不斷，上前詢問發現全要買口罩，有些藥局10時不到就銷售一空，讓按縣府公告等下午3時統一開賣的民眾超傻眼，詢問藥師發現中央、地方不同調。
草屯鎮一早就開賣口罩的藥局指出，沒聽說有統一時間販售口罩，中央的健保系統上午9時也就上線開通，所以開店就開賣；埔里藥局業者則說，下午3時是店休時間，而且一早就有不少人排隊，為了不壓縮民眾購買權利，所以開店就賣了。
對此，南投縣衛生局指出，統一在下午3至5時賣口罩是與南投縣藥師、藥劑生公會討論出來的基本共識，但部分藥局因營業時間無法配合，有困難而機動調動開賣時間，目前將針對今天上路後實際運作的狀況，緊急做出調整。
衛生局長黃昭郎說，今上午才拿到中央確認配合的健保特約藥局名冊，因此將全面確認各家販售口罩的確定時間，統整完成即放上衛生局網站公告；另將印製販售口罩時間表海報，讓藥局填寫並張貼在門口，相關作業希望能在今天以前完成。
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