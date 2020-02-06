我OK你先領！網路掀口罩禮讓運動 張廖萬堅換頭貼響應

武漢肺炎疫情掀起口罩慌，今天實名制口罩上路，也掀起排隊搶買。民進黨立委張廖萬堅響應臉書社團發起的口罩禮讓運動，將臉書頭貼加上特效框，宣示「我OK你先領！把口罩留給第一線人員」。

張廖萬堅今天上午更換臉書大頭貼，套上特效框的臉書頭貼出現「我OK你先領」字樣，宣示「我會把口罩留給第一線人員」。張廖萬堅呼籲，一起分享換大頭照，把口罩留給真正需要的人！

張廖萬堅說，他接到護理師陳情，現在第一線醫護人員每天只獲分配1片口罩，行政人員甚至沒有，礙於目前口罩產能每天不到400萬片，中央也已使用戰備口罩，他懇請大家響應口罩裡讓運動。

「口罩禮讓運動」作起在臉書成立活動，單日有近5千人響應。活動說明指出，口罩實名販售2月6日正式上路，7天內每人可買2片，但台灣是口罩進口國，以目前台灣每日產出的口罩數額，還是沒辦法讓所有人都領到口罩。

活動呼籲大家響應「我OK你先領」禮讓口罩運動，把口罩留給真正需要的第一線人員、其他需要經常出入醫療院所的病患。「口罩禮貌運動」換頭貼網址：https://pse.is/Q9WCX。