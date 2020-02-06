旅宿大受疫情衝擊 高市府助推安心旅遊並爭取稅捐減免

受到嚴重特殊感染性肺炎的衝擊，高雄市的飯店業者、旅遊業者苦不堪言，高雄市旅宿業同業公會理事長周文彬表示，飯店業現在連一成住宿率都不到，已有業者打算歇業，旅行業者不斷接到旅客要退團。高雄市觀光局長邱俊龍將為飯店旅宿業者向中央爭取稅捐減免、融資疏困和營業損失補助。

高市觀光局最近邀集旅宿，旅行業公會、協會討論如何因應疫情，邱俊龍表示，目前做出3項結論與行動方向：1.旅遊業關心三大事項，包括稅捐減免、融資疏困、營業損失補助，將由中央統籌方案，觀光局積極爭取。2.市府與業者共同推動高雄安心旅遊，觀光局協助防疫物資如漂白水提供，至於口罩，交通部觀光局已爭取將飯店櫃檯人員列入第一線防疫人員。3.觀光局預為研訂補助及引客行動方案，疫情穩定後將全面推動。

周文彬說，高雄飯店業者現在推「安心住宿」方案，從飯店公共空間、電梯、房間、餐廳、餐具等都有嚴格消毒作業，就是要讓顧客住得安心，可是這都不敵不斷增加的確診案例給民眾的衝擊，他的飯店在駁二藝術特區周邊，是高雄重要的觀光景點，現在連到訪駁二的遊客都不多，更別說住宿過夜的旅客了。

周文彬表示，飯店業者不但缺顧客，連防疫物資也缺，他們只有自求多福，政府目前說要補助他們、幫助他們，然而還看不到具體行動，好像還在口說的階段，銀行、稅捐都沒有看到具體方案，據他了解，最近高雄已有飯店業者打算歇業。

旅遊業的情況也很糟，業者表示目前接到的多是旅客要退團，不管那一個旅遊路線，很少能組團成行的。