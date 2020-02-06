西濱快限速90公里 但春節行車時間與國道差不多
有「窮人公路」之稱的西濱快速道路農曆年假之前全線通車，公路總局統計，整體車流量比去年增加5%到10%。公路總局指出，春節連假期間即使非常塞車，西濱快時速仍有50、60公里，可以替代高速公路，不用走國1、國3，走限速90公里的西濱快速道路也很快。
根據公路總局統計，西濱南向車流量大年初一達到1萬2千輛次、初二1萬7千5百多輛次，初三1萬輛次左右，北上方面，初二1萬7400多輛次，初三3萬7千多輛次、初四4萬1千輛次最高，比去年整體車流量多了5%到10%。
公路總局交管組長薛讚添表示， 連假期間從新竹到台南，不塞車約兩個半小時可以到，塞車約三到三個半小時，跟高速公路國1、國3的旅行時間差不多，達到替代道路的效果。
薛讚添表示，以過年期間來看，竹南地區、苗栗地區是比較塞的地方，時速也都有50、60公里，其他地方都很順暢，可以到80、90公里。此外，為了讓西濱快更順暢，也協調苗栗封掉六個號誌路口，行車更不受紅綠燈影響。
薛讚添表示，新濱快可以替代國道新竹到台南這段，且北部的人如果要到台南，且是要去比較靠濱海地區的方向，就可以直接選擇走西濱快，不要走國一、國三再轉西濱，直接從新竹就可以下去就比較快。
目前公路總局也持續提供西濱快周圍景點以及超商地點等資訊，薛讚添表示，由於西濱快才剛全線通車，預期未來的交通量將慢慢提升。
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