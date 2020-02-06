口罩斷貨波及動物防疫 嘉縣家畜疾病防治所庫存吃緊
武漢肺炎疫情延燒，今天健保藥局口罩實名制上路，民眾搶購，政府徵調口罩後缺貨難買，波及動物防疫物資，嘉義縣家畜疾病防治所動物防疫人員為巡視畜牧場，嚴防禽流感及非洲豬瘟，需求口罩量大，原向口罩廠商購買容易，受肺炎疫情波及，口罩斷貨，包括衛生局等許多單位向防治所調借口罩，讓防治所感到困擾，只能說抱歉嚴格控管。
武漢肺炎疫情爆發後，防治所為避免人畜共同傳染病，嚴格管控進出大門防疫安全，啟用消毒噴霧機，門口備酒精消毒液，提供口罩供洽公眾使用，到防治所洽公，要完成酒精消毒與戴上口罩，並到大門口消毒噴霧機過爐3圈，完成「加持」動作。
防治所動物防疫人員站在第一線防疫，要有充足防護物資，但防治所說，原向口罩廠商購買容易，受肺炎疫情波及，廠商產製口罩被政府統一徵調斷貨，庫存有限，呼籲大家不要再來要口罩了，防治所約45名員工，包括獸醫師20人，行政人員6人，臨時人員19人，目前庫存外科口罩300盒共3萬個，一般非疫情時期每天大約40人跑畜牧場。
以每天每人使用3個口罩計算，一天約使用120個到150個，若碰上禽流感疫情期間，用量就增加3到5倍，正常非疫情時刻 1天使用約150個口罩，庫存約可使用200天，肺炎疫情何時減緩不確定，萬一碰上畜牧家禽疫情，口罩用量大，還要支援鄉鎮公所及軍方，因此至少要有一半以上的庫存量，武漢肺炎疫情口罩缺貨，很多人透過管道索取口罩，造成很大困擾。
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