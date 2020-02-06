口罩實名制上路─藥局外人龍長 頭香卡5分鐘疑網路塞車

口罩購買實名制今天上路，北市689家健保藥局今早陸續開始販售，不少藥局一早鐵捲門還沒開，外頭騎樓或人行道就大排長龍，中山區北安路巷弄的一家藥局，早上8點就有人來排隊，等了2個小時多才買到口罩，藥局發放號碼牌也在9點半左右發完；不過，民眾購買時卻等了5分鐘才完成購買程序，懷疑是健保卡刷卡系統網路塞車。

購買口罩今起採實名制，民眾必須到健保特約藥局，7天內限購2片，每家藥局每天供貨200片成人口罩、50片兒童口罩，由郵局配送；中央流行疫情指揮中心為分散購買人潮，規定身分證字號末碼雙號者可於每周二、四、六購買，單號者可於每周一、三、五購買，周日則開放全民皆可購買；上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，而兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買；每人7天內限購2片，每片售價5元。

今早口罩開賣，有藥局鐵捲門還沒開，外頭騎樓或人行道就大排長龍；社區內規模較小的藥局則一早擺出公告，說明因人力不足，下午1點到4點才開賣；有藥局則在開始營業前30分鐘就排滿、發完號碼牌。