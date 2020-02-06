第一個會講話的芭比娃娃說的第一句話 令老師有感

國立科教館現正展出科技性別化創新特展，展區放了全球第一隻會講話的芭比娃娃，講出的首句話是「數學課好難（Math class is tough）」，並說這與「男生擅數理」的刻板印象有關。有高中數學老師表示，男生解題時較主動、有野心；也有老師說，這是因男生怕數理差很丟臉，女生則能自由投入喜歡的科目。

科技性別化創新特展展出1992年第一隻有聲芭比娃娃，說了「數學課好難（Math class is tough）」。展覽描述，在大眾的刻板印象裡，男生的數理能力通常比較好，數學常令小女孩感到頭痛。1992年，當芭比娃娃被設計成會說話的玩具時，她說出的第一句話竟是「數學課好難！」想一想，數學是否對女生而言真的比較困難？或者，我們需要不一樣的數學教學方式？

台南女中數學老師洪士薰說，高中女生數理程度不比男生差，但男生若對數理有興趣，解題上的主動性強，會很有野心想把題目解開。女生相較之下較沒自信，不過想法更細膩，會關注男生不會注意到的問題。他曾帶校內資優班，有女學生用他沒想過的方法解開數學題，後來錄取台大數學系，令他印象深刻。

北一女中數學老師吳銘祥說，從高中階段來看，女生的科學成果較不突出。這是因女生學數學尋求穩定，目標是按步完成、解出題目，但男生傾向追求突破，喜歡挑戰難題。但如果把時間拉長到10年或以上，會發現女生也展露頭角，在數學等科學領域的成就不輸男生。

台南家齊高中由女校改為男女合校，該校數學老師黃光文說，受社會觀念影響，不少男生認為數理一定要好，寧願放掉文科拚數理。女生能自由選擇投資報酬率較優的科目投入，但社會常說女孩數理弱，給女生一種「我不會太強」的自我暗示，改變女孩對數理的心態，造成兩性數理成就有別。