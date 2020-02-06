健保卡實名買口罩 南投縣信義衛生所上午1小時賣光

南投縣鹿谷、信義兩個偏鄉，由於鄉內沒有健保特約藥局，衛生所口罩販售實名制今天上路，為考量民眾作息，信義鄉衛生所上午9時至11時率先販售，排隊民眾指出，平時雖不習慣帶口罩，但看到媒體報導得很嚇人，一早7點多就帶著健保卡來排隊，僅1小時號碼牌就發到100號結束，200個口罩就賣完，僅50個兒童口罩還有存貨。

信義鄉衛生所表示，目前中央透過郵局統一寄發口罩，每天將寄來200個大人口罩及50個兒童口罩，信義鄉的販售時間是定在上午9時至11時，每天售完為止，上午觀察第一天前來買口罩的居民，以年長者居多，大家一早就來排隊，但開賣不到1小時就發完號碼牌，不少排不到的民眾仍怨言「為何不多配一點，只能明天再來。」