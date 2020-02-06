健保卡實名買口罩 南投縣信義衛生所上午1小時賣光
南投縣鹿谷、信義兩個偏鄉，由於鄉內沒有健保特約藥局，衛生所口罩販售實名制今天上路，為考量民眾作息，信義鄉衛生所上午9時至11時率先販售，排隊民眾指出，平時雖不習慣帶口罩，但看到媒體報導得很嚇人，一早7點多就帶著健保卡來排隊，僅1小時號碼牌就發到100號結束，200個口罩就賣完，僅50個兒童口罩還有存貨。
信義鄉衛生所表示，目前中央透過郵局統一寄發口罩，每天將寄來200個大人口罩及50個兒童口罩，信義鄉的販售時間是定在上午9時至11時，每天售完為止，上午觀察第一天前來買口罩的居民，以年長者居多，大家一早就來排隊，但開賣不到1小時就發完號碼牌，不少排不到的民眾仍怨言「為何不多配一點，只能明天再來。」
南投縣衛生局指出，實名制販售口罩今天上路後， 協調縣內健保特約藥局統一於下午3點至5點時間販售（或售完為止），至於鹿谷、信義兩個偏鄉，由於鄉內沒有健保特約藥局，將由鹿谷鄉及信義鄉衛生所提供服務，信義鄉是上午9至11時，鹿谷鄉衛生所則下午2時至4時販售，請民眾依序領取號碼牌，排隊購買，每個販售點每日配發250個口罩（200個成人口罩、50個兒童口罩），售完為止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言