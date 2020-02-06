配合大專院校延後開學 高鐵再規畫14班五折列車

配合政府防治武漢肺炎、降低疫情對旅客衝擊，同時因應教育部宣布各大專院校延後至2月25日後開學，台灣高鐵公司今天宣布自2月24日至3月1日再規劃14班「大學生開學返校五折優惠列車」，明天凌晨零時起全面開放購票。

高鐵說，總計七天，每天南下、北上各一班。上述各優惠列車，原本即適用大學生七五折或八八折優惠，並已開放購票。大學生旅客若已購買上述車次，且已完成訂位/付款但尚未取票者，可透過高鐵網路訂票系統或T Express行動購票App辦理變更。已完成取票者，亦可於發車前30分鐘前至車站售票窗口辦理，高鐵公司將退還車票優惠價差。

此外，原於2月10日至2月16日期間已加開大學生開學返校五折優惠列車，高鐵也將繼續提供大學生五折優惠，已購買前述優惠車次之大學生，若因學校延後開學，亦可變更至2月24日到3月1日大學生開學返校五折優惠列車。

高鐵提醒，大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本，或經本公司公告之符合大學生身分證明文件以備查驗（網路查詢學籍證明恕不適用）；如於驗票閘口或列車上抽查發現持大學生專案優惠車票乘車而未攜帶本人有效學生證者，需按規定進行補票，高鐵公司並得加收票價差額之50%違約金，更多大學生優惠專案資訊與相關規定，請詳高鐵企業網站大學生優惠說明。