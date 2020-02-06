往返兩岸客輪平均2、300人 業者哀號： 近日最慘剩12人

據台灣港務公司初步統計，2月到4月基隆港和高雄港共取消30航次的遊輪。受到武漢肺炎疫情影響，不只遊輪慘，往返兩岸的高速客輪也苦不堪言。有業者表示，原先旺季一班可以載到500人，近日僅剩12人，虧損無法統計，至少到6月份才會逐漸恢復。

2014年開航台北平潭航線的麗娜輪，旅客量連年成長，去年除再加開航班，變成每周兩班往返外，銷售更創下歷史新高。目前台北港到福建平潭港航線，由麗娜輪和海峽號聯營，每周各有兩班及三班往返，主要為交通性質，是台商往返兩岸的選擇之一。

不過好景不常，麗娜輪的營運業者東聯航運向本報透露，受到武漢肺炎大爆發影響，平均每班200到300人搭載的航線，近期掉到雙位數，「100人以內已經很誇張，現在一班只有20人、30人，甚至12人」。

雖然目前我方沒有管制出境，但業者預計要等到大陸疫情有所控制，感染人數、死亡個案不再增加，或是出現解藥，才能更恢復以往的水平。預估恢復時間點在6月以後。

業者坦言，若福建封城的話損失會更為慘重，具體的損失金額仍在計算中。