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疫情燒、郵輪布局大洗牌！至4月台灣靠港被砍30航次

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
郵輪停泊高雄港示意圖。聯合報系資料照

武漢肺炎持續肆虐，郵輪布局出現大洗牌。據台灣港務公司統計，從2月到4月，高雄港取消七航次，基隆港則取消23航次。港務公司坦言，名義上是航線調整，實際有「刻意不經台灣」，近日將與船方開會，討論出更嚴謹的防疫措施。

台灣港務公司原預計今年是客輪市場反應更勝以往的一年，未料武漢肺炎衝擊，陸續有郵輪航班取消。目前台灣郵輪的停泊以基隆港和高雄港為主，其中基隆港就占了八成。

然而，根據中央流行疫情指揮中心最新公告，入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口，另入境前28天曾載有確定病例或疑似病例的郵輪，亦不得停靠，據港務公司初步統計，未來兩個月基隆港共取消23航次，高雄港則是七航次。

基隆港務公司說，至四月底，原預定有91艘客輪進港，目前累計取消23航次。以2月來說，因應停經中港澳地區的郵輪無法進港，世界夢號、鑽石公主號、威士特丹號、千禧輪因為無法即時調整路線，幾乎全部取消。

基隆港務公司說，郵輪公司也會開始思考在3到4月是否有可能避開中港澳航線，屆時就能符合台灣入港規定，照樣進港，因此確切取消數字還會再調整。今天下午也會和相關單位開會。

高雄港務公司則說，2到4月原有30艘郵輪入港，目前取消七航次皆是考量到疫情，所以重新布局亞洲航線，當然在擔心台灣疫情下，也會有「刻意不經台灣」狀況。明天下午將會和船方開會，討論是否祭出更嚴謹的防疫措施，將疫情傷害降至最低。

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