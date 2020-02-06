啟動淘汰母豬 消費急凍農委會搶救豬價

豬價從去年底低迷，近期更跌破每公斤平均批發價60元。加上武漢肺炎疫情延燒，消費急凍，為了救豬價，農委會即日起到啟動淘汰老母豬調節措施。根據最新出爐的109年「繁殖母豬加速淘汰錯失作業要點」，豬農即日起登記至2月28日止，執行期間到3月31日止。

農委會今天召開109年畜牧生產目標檢討會議，將配合疫情所造成畜禽產品消費衰退，檢討今年度生產目標，必須呼籲業者要下修減產，自主調節，維持產銷平衡。

根據去年11月份的最新養豬頭數統計資料顯示毛豬在養頭數551.4萬頭，比前年同期11月544.7 萬頭多出6.7萬頭，也比去年5月份的調查546.8萬頭，多出4.6萬頭。

畜牧業界推估，是非洲豬瘟疫情，豬農看好市場需求，因此超量超養；但遇上去年底中美貿易大戰，進不了中國大陸的加拿大豬改賣來台灣，造成進口豬肉過多，導致豬價直線下滑；今年又遇武漢肺炎疫情，消費急凍，雪上加霜。

中央畜產會執行長邱創進表示，養豬頭數比預期偏高，加上武漢肺炎疫情延燒，消費力較弱，因此針對未來可能的生產過剩先降低母豬頭數，因此啟動淘汰老母豬措施。去年底啟動的收購大肥豬策略，執行到今年1月31日才結束，一共凍存了3萬5000多頭體重過重的大肥豬，但去年底進口豬肉量太多，加上國內毛豬超養，凍存仍無法拉抬豬價，因此年後開始執行凍存老母豬。

中華民國養豬協會首席副理事長康富戶，淘汰母豬和凍存豬肉相比，是比較釜底抽薪的辦法，但也只是減少損失而已。他說，原本豬肉進口太多，現在本土生產的豬肉量出來了，供給大過需求，因此價格低迷。他自己已經賠了半年，慘賠數千萬元。

以指標性的五花肉為例，現在零售每台斤100元、135元、145元都有人賣，都會區賣到150元甚至更高，他反問，明明毛豬批發價格低迷，但在零售市場消費者卻買不到平價豬肉，「公平會、消基會怎麼不說話了？」