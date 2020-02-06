泰國電子簽附財力證明新制再延期 沒有時間表

我和老公上班及工作穩定，作息雖一成不變，但生活不虞匱乏，算是平凡中的幸福。只是，卅幾歲時，忙著購屋及生養孩子，加上年輕，身材及體力都好，隨著年齡上升，孩子長大，少了經濟壓力，身材也跟著心情「輕鬆」起來，水桶腰不聽使喚，悄悄上身。

2020-02-05 22:45