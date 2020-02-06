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泰國電子簽附財力證明新制再延期 沒有時間表
泰國貿易經濟代表處去年公告11月30日起台灣旅客申辦泰簽新規定，包括實施電子簽證申請及電子支付與附上財力證明等，引發國內反彈。泰國貿易經濟辦事處之後再公告延後於今年3月1日實施，2月5日再於臉書專頁宣布新制延後實施，直至另行通知為止。
許多台灣人不滿申辦泰國簽證要附財力證明，泰辦處兩度宣布新制延期，而最近的一次延期沒有期程。外交部於官方網站公告，泰國貿易經濟辦事處於去年12月5日公告將線上電子簽證系統延至2020年3月1日啟用，該處於2月5日於臉書專頁正式宣布將延後實施。目前泰辦處的簽證處理程序及模式仍維持與去年12月1日之前相同。
外交部說，申請人仍可親自至該處申請簽證或於泰辦處官方網站上所列的簽證代理人旅行社委託申請。外交部建議國人，倘對申辦泰國簽證倘有任何疑問，請先詳閱泰國貿易經濟辦事處網站(http://www.tteo.org.tw/main/zh/home)及臉書專頁之說明，或向該處簽證業務窗口 (02- 2773 1100或e-mail : visa.TPE@mfa.mail.go.th)查證確認。
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