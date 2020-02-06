吳德榮：元宵夜西部天氣穩定 再次變天可能在下周四

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天天氣有一個空檔，氣溫回升。不過明天另有一波鋒面掠過，北台灣再轉整天濕冷，中南部白天舒適、早晚冷。再下一次變天可能到下周四。

至於民眾關心元宵節參加燈會活動的天氣，吳德榮說，元宵夜西半部天氣穩定，北海岸、北部山區及東半部仍有零星短暫飄雨的機率；晚間各區平地氣溫大約在13度至15度左右，戶外活動、注意保暖。

吳德榮說，今晨桃園以南雲量少，輻射冷卻作用致使低溫比昨晨大幅降低，竹、苗及南投，氣溫降至10度左右，其他低溫也降至11、12度；北台灣及東半部則因無輻射冷卻作用，平地最低氣溫大致與昨晨持平。大台北最低氣溫約在13至15度。

吳德榮指出，最新（5日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天天氣好轉，氣溫回升，各地白天舒適、早晚涼冷；北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨。各區氣溫：北部14至23度、中部11至25度、南部12至26度、東部14至25度。

最新模式模擬顯示，明天另有一波鋒面從北部海面掠過，水氣較前波略少，鋒後冷空氣則較前波略多，但也不是很強、僅接近冷氣團的強度。迎風面北部、東半部有局部短暫雨。周六、日（8、9日）略轉乾，白天北部雲多涼冷、中南部晴朗舒適，各地早晚微冷；北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率。

他說，下周一、二（10、11日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升，下周三（12日）大幅回暖；北海岸、北部山區及東半部局部地區有零星短暫雨的機率。下周四（13日）活躍的鋒面接近，結構仍在調整中，但已顯示天氣很不穩定，有劇烈對流發展的潛勢，應持續觀察。