台灣之星門市「搖元宵」試手氣 拼開運湯圓帶回家

再過幾天就是元宵節了，各地燈會、燈節也都陸續登場，為了迎接這個別具特色的傳統節日，讓年味更加延續，台灣之星即日起至2月9日期間，推出「搖滾元宵」開運活動，線上預測今年運勢，還有機會得到桂冠湯圓乙盒，把新年好運帶回家。中華電信、遠傳電信更於全台燈會加派行動基地台，讓民眾賞花燈拍照上傳不怕塞車。

台灣之星「搖滾元宵」活動不論是否為台灣之星用戶，都可至台灣之星官網活動頁（http://bit.ly/2ScW3Jr）線上免費搖元宵預測今年運勢；到台灣之星全台實體門市使用「智慧諮詢專家」裝置體驗科技「搖元宵」遊戲，每人每日可體驗一次，有機會獲得兌獎序號，至全台7-ELEVEN兌換桂冠湯圓乙盒。

中華電信針對全台大型燈會，包括台北燈節、平溪天燈節、桃園燈會、2020台灣燈會在台中、苗栗元宵炸龍、花在彰化-溪洲公園燈會、南投燈會、台南鹽水烽炮及月津港燈節、佛光山春節平安燈法會、高雄燈會藝術節、花蓮太平洋燈會及屏東綵燈節等17個熱門燈會景點，擴充150台以上高效能基地台，獨家運用高速基地台5CA、6CC技術，動員數百名工程人員，為用戶帶來最順暢的行動上網服務。