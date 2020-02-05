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台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

鑽石公主號遊客傳來遊 故宮今晚緊急全面消毒

2020-02-05 22:10聯合報 記者何定照／即時報導

鑽石公主號遊客傳有來故宮，故宮博物院今晚發新聞稿表示，北院將於今日閉館後進行展廳全面消毒，包含附設商店及餐廳。

故宮表示，為因應新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，配合中央及地方政府防疫措施，並為保障遊客及第一線服務人員之健康，故宮從1月25日起，館內公共設施包括座椅、樓梯扶手、電扶梯扶手、電梯按鍵，及展廳內玻璃等遊客可能用手接觸到所有設施，在每日開館前，都要求清潔員用酒精擦拭一次。

故宮說，1月29日起，故宮並於每日中午時段（中午12點到2點之間），再次巡迴擦拭公共設施，團客大量聚集停留的區域並會機動清潔及消毒。

故宮表示，1月23日起，故宮展場入口架設紅外線體溫檢測儀，監測所有入館之遊客及員工體溫，並觀察有無咳嗽、倦怠等情形。經發現量測溫度超過37.5度以上，或有前述症狀者，先引導至戶外暫待區，由護理人員進行複測，如確認發燒即發給口罩並勸導其離院自行就醫。

1月27日起，故宮實施展場第一線服務人員，於上班服勤期間，一律全程佩戴口罩，以維護參觀遊客及員工健康。

1月29日起，故宮員工每日上班前均須量測體溫。如有發燒情形即要求其就醫，並居家休息。

故宮展場入口架設紅外線體溫檢測儀，監測所有入館之遊客及員工體溫。圖／故宮提供
故宮展場入口架設紅外線體溫檢測儀，監測所有入館之遊客及員工體溫。圖／故宮提供
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故宮發燒口罩

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