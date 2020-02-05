疫情升溫怕出門人擠人 宅在家追劇最安心

武漢肺炎疫情升溫，許多民眾現在都盡量避免出門出入公共場合，再度帶動一波「宅經濟」，此時待在家追劇、看電影正剛好。

friDay影音統計，今年新春收視人數再創高峰，較去年大幅成長四成，獨家上線的《國際橋牌社》更創下首播當日近百萬人次點閱，大幅帶動收視熱潮與付費買氣。另外，myVideo今年春節連假進站人次也衝破1,100萬次，較去年同期提升超過一成，不同於往年總是動作冒險片盤據榜單的情況，今年前三名依序為探討韓國女性社會角色的《82年生的金智英》、以及本屆奧斯卡獎熱門片《小丑》、《從前，有個好萊塢》。而愛奇藝則是觀察到春節期間電影頻道流量狂漲六成，由《壞壞萌雪怪》、《黑魔女2》、《掃毒2：天地對決》奪下排行前三，兒童頻道也上漲兩成，可能與疫情狀況不明，民眾減少出門看電影有關。