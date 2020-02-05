這方法可讓人晚幾年洗腎 腎臟權威名醫告訴你秘訣

許多腎臟病患者一聽到要洗腎，直覺人生突然變成黑暗，每星期必須回診兩三次，持續洗腎，幾乎沒有生活品質可言。如何延長洗腎時間，能夠讓病人晚幾年洗腎，這一直是醫界努力的目標。

台灣洗腎盛行率位居全球之冠，目前洗腎人數超過八萬兩千多人，台灣腎臟醫學會理事長、輔大醫院研究副院長盧國城表示，這與健保給付洗腎，以及洗腎照護品質不錯等因素有關，再者國人捐腎風氣不盛，以致洗腎人數逐年增加。

一項由國衛院、國健署、腎臟醫學會共同執行的研究計畫發現，老化、糖尿病是國人洗腎的兩大重要危險因子，在洗腎患者中約有四成五患有糖尿病，年紀超過50歲的比率更高。

盧國城說，老化問題是無解的，但糖尿病可是控制的，透過衛教及飲食控制，能夠延緩糖尿病、腎臟功能惡化，健保資料庫顯示，慢性腎臟病患者使用低蛋白飲食搭配酮酸胺基酸，可有效降低約五成洗腎風險。

慢性腎臟疾病可分五期，第四、第五期雖然屬於晚期，但如果能夠執行低蛋白飲食搭配酮酸胺基酸，就可有效延緩洗腎的時間。盧國城指出，低蛋白飲食原則為限制動物性蛋白，也就是少吃肉，僅能吃些植物性蛋白，如豆乾、豆腐但對於許多人來說，無肉不歡，索然無味，順從性較低。

另外，為了避免營養不良，必須搭配酮酸胺基酸，讓代謝廢物可以轉換為人體所需的胺基酸，還可減少尿毒症發生，延緩腎臟功能惡化速度。

據統計，全國慢性腎臟病患高達兩百多萬人，患者均擔心腎功能如果變差，最後恐步入洗腎人生，盧國城說，只要定期回診、規律用藥，養成運動習慣、飲食嚴格控制，大部分人即能免於洗腎厄運。