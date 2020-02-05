宜花東逾250藥局口罩配送錯誤！中華郵政還原真相

口罩實名制明天上路，中華郵政公司今起協助配送。不過，藥師公會全聯會稍早公告，因郵差配送錯誤，將預定發售「外科口罩」錯誤出貨成「外科手術口罩」，宜花東地區健保藥局恐無法準時販售。對此，中華郵政公司也做出回應。

中華郵政表示，由於物流昨天給的標示沒那麼清楚，同仁對口罩的類型也沒那麼了解，「忙亂中難免有錯」。下午4時收到通知後，緊急調配卡車重新配送，宜蘭已於晚間6時15分送到，花蓮和台東則是晚間8時到9時可陸續送達。