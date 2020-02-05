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僅出生30小時就確診！ 武漢肺炎恐能母嬰垂直感染

6歲女童胸部提早發育？還是腫塊？原來是性早熟惹禍

2020-02-05 18:22聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

姜姓女童6歲時，因右胸部乳暈下方有腫塊，媽媽嚇得連忙帶女兒到中就醫，確診為「特發性中樞性性早熟」。姜姓女童經過中西醫5年的治療與追蹤，如今11歲，初經沒有提早到，性徵表現屬於正常青春期範圍，身高156.2公分，還在持續長高中。

中國醫藥大學兒童醫院遺傳及內分泌科主任王仲興說，性早熟指青春期第二性徵過早發育，女孩早於8歲，男孩早於9歲，或女孩初經來潮早於10歲，是兒童常見疾病之一，台灣發生率有逐年增加的趨勢，但9成以上原因不明。

王仲興指出，「特發性中樞性性早熟」西醫採注射青春期抑制劑療法，需長期治療，多數健保無給付，中醫建議中藥調養；另腫瘤或其他潛在疾病引發「病理性性早熟」，須西醫特殊檢查如，性釋素測驗、腦部核磁共振造影、手部骨齡X光及骨盆腹腔部超音波檢查等。

中國醫藥大學附設醫院中醫兒科醫師林怡君說，姜姓女童原本身高134.8公分，因胸部有腫塊，到中國醫藥大學附設醫院中醫兒科診斷為「性早熟」，後經中國附醫與中國醫藥大學兒童醫院合作開設「兒童生長發育聯合門診」轉診至兒童遺傳及內分泌科檢查，確診為「特發性中樞性性早熟」。

林怡君說明，治療期間骨齡一度超前，身高百分位曲線下降 ，低於50百分位，中西醫師依病程進展快慢、生長速度、骨齡檢查、病童及家長意願調整治療方式，如今11歲，初經沒有提早到，性徵表現屬於正常青春期範圍，身高156公分，還在持續長高中。

中國醫藥大學附設醫院與中國醫藥大學兒童醫院合作開設「兒童生長發育聯合門診」，姜姓...
中國醫藥大學附設醫院與中國醫藥大學兒童醫院合作開設「兒童生長發育聯合門診」，姜姓女童（中）如今性徵表現屬於正常青春期範圍，身高156.2公分，還在持續長高中。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供
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中國醫藥大學中醫醫師

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