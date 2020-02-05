武漢肺炎衝擊遊覽、租賃及交通車業者 籲政府助度難關

武漢肺炎疫情不僅衝擊觀光產業，遊覽車、小客車租賃業者也大受影響，尤其各級學校延後開學，遊覽車業者提供學校載運學生的交通車也停擺，雪上加霜影響司機生計，業者也承受貸款償還壓力，呼籲政府協助處理，並提案建議交通部減免牌照等稅費。

日豪客運董事長林建良身兼中華民國遊覽車客運商業同業公會、小客車租賃商業同業公會全國聯合會理事長，他說，武漢肺炎疫情延燒，大家都會避免觀光旅遊及出入公共場所，國內外都一樣，觀光旅遊業受到很大衝擊，遊覽車、小客車租賃車的影響也不小。

林建良說，遊覽車的造價高，每輛約8、9百萬元，貸款7、8成，現在遊覽車沒有生意可以做，要繳貸款會有很大的壓力，希望政府在貸款部分能協助處理，另外，司機也因疫情受到很大壓力，平時每月收入約6、7萬元，現在收入可能腰斬，甚至更少，影響收入及家庭生計。

他初估，遊覽車、租賃車生意受影響超過5成，尢其教育部宣布延長寒假延後開學，許多遊覽車業者提供學校交通車的服務全部停擺，影響很大，也讓業者雪上加霜。