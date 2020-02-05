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武漢肺炎衝擊遊覽、租賃及交通車業者 籲政府助度難關

2020-02-05 16:58聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

武漢肺炎疫情不僅衝擊觀光產業，遊覽車、小客車租賃業者也大受影響，尤其各級學校延後開學，遊覽車業者提供學校載運學生的交通車也停擺，雪上加霜影響司機生計，業者也承受貸款償還壓力，呼籲政府協助處理，並提案建議交通部減免牌照等稅費。

日豪客運董事長林建良身兼中華民國遊覽車客運商業同業公會、小客車租賃商業同業公會全國聯合會理事長，他說，武漢肺炎疫情延燒，大家都會避免觀光旅遊及出入公共場所，國內外都一樣，觀光旅遊業受到很大衝擊，遊覽車、小客車租賃車的影響也不小。

林建良說，遊覽車的造價高，每輛約8、9百萬元，貸款7、8成，現在遊覽車沒有生意可以做，要繳貸款會有很大的壓力，希望政府在貸款部分能協助處理，另外，司機也因疫情受到很大壓力，平時每月收入約6、7萬元，現在收入可能腰斬，甚至更少，影響收入及家庭生計。

他初估，遊覽車、租賃車生意受影響超過5成，尢其教育部宣布延長寒假延後開學，許多遊覽車業者提供學校交通車的服務全部停擺，影響很大，也讓業者雪上加霜。

林建良說，他已提出具體方案向交通部建議，包括減免汽燃費、牌照稅、營業稅等，希望政府協助業者度過危機，另外，也希望政府補助相關的防疫器材，讓旅客搭乘時多一層防護，安全更有保障，交通部已在研議中。

武漢肺炎疫情衝擊遊覽車、小客車租賃業者，中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會...
武漢肺炎疫情衝擊遊覽車、小客車租賃業者，中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長林建良已提方案，建請政府協助業者度過危機。記者黃瑞典／攝影
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遊覽車武漢肺炎疫情

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