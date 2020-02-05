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口罩實名制上路：移工能以健保卡買口罩嗎？

「拖到最後一刻才給返台名單」 陸委會指中方三缺失

口罩量足不用慌　指揮中心籲醫護公用別私用

2020-02-05 16:55中央社 台北5日電

指揮中心今天指出，醫療院所口罩充足，第一線醫護不用擔心。目前有128家醫院口罩庫存低於安全儲備量，指揮中心會優先撥補。但呼籲醫院拿到足量配給要負管理責任，不要私用。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心下午在記者會公布，醫護人員為防疫最前線，為醫用口罩第一優先使用對象，現階段指揮中心透過每日撥發徵用口罩，盡全力滿足第一線醫護人員口罩使用需求。

自1月31日以來，指揮中心已撥發255萬片醫用口罩到地方政府衛生局，優先提供醫療防疫需求，也已緊急進口200萬片醫用口罩，目前驗收中，將以最快速度一併納入撥發量提供醫療院所。

全國醫院口罩庫存狀況都登錄於疾管署建置的防疫物資系統，提供中央和地方醫療衛生單位掌握及調配，目前481家地區級以上醫院當中，353家醫院庫存口罩仍高於其一個月安全儲備量。

不過，確實有128家醫院口罩低於安全儲備，指揮中心將優先撥補口罩，透過分批額外撥配徵用的口罩到所屬地方政府衛生局，優先轉發上述醫院補充其醫療儲備需求。

指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，醫療院所一定會配發足夠的口罩，但也要求拿到足量口罩者要自主管理，口罩是讓醫護照顧病人時使用，「不是自己買回家去用，這絕對禁止。」拿到足夠量的人，務必負起管理責任。

台灣從6日開始，口罩採實名制購買，每人每週憑健保卡可到健保特約藥局購買2片口罩。但有藥局反映，系統還沒上線。

陳時中說，系統已經在4日下午建置完成，但還有一些相關問題持續解決中，今天下午將實地到藥局測試，並做大流量測試，讓全部藥局上線測試速度。系統也設計了監控資訊系統，會監控各藥局販賣速度和存量再予以調配。

至於沒有健保卡的外國旅客無法買口罩，陳時中再度強調，台灣沒有社區感染，台灣的確診病例中只有2例是家庭親密接觸傳染，其餘都是境外移入，「不建議旅遊的人要戴口罩。」

陳時中說，如果外籍遊客不放心，「請自己自備。」

至於在台灣工作的外籍人士都有健保，健保的涵蓋率已經達到99%以上，極少部分沒有拿到健保資格的新住民，用居留證也可以購買。

口罩健保卡衛生局

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