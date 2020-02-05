YouTuber測油耗稱有差 中油：加盟直營品質一模一樣

有YouTuber近日自製影片以中油直營站與加盟站出售油品分別進行油耗性能測試比較，稱兩者油耗有差異，中油今（5）日回應，任何車輛油耗及性能測試需在嚴謹的實驗室或測試道路、且以相同條件進行測試，才有比較意義及參考價值。中油強調，供售給加盟站的油品和直營站絕對「一模一樣」，請消費者放心。

在該YouTuber測試影片中，是在油表閃燈時分別到直營店、加盟店加油15公升，分別來回桃園地區和台南地區，以里程數計算油耗。中油指出，一般車輛油耗及性能測試均需在嚴謹的實驗室或測試道路上進行，且嚴格控制相關變數，如運轉條件、路況及溫濕度等條件，但該影片中的測試方式有諸多變數並未列入考慮。

中油表示，例如，該影片以龍潭至台南為測試路段，但南下與北上路段上下坡情況不同，油耗差異性當然不同；以加油燈號閃亮取代科學計量標準換算里程數，自然也會產生極大差異，因為油位在上下坡時並非呈現水平現象，造成燈號顯示油位即有不同；另外，影片也沒有真實呈現前後路程的車速與路況等，都使測試結果出現偏頗誤差，不具實驗客觀公信力。