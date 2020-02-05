響應「防疫照顧假」 樂天市場開放同仁全薪居家辦公

台灣樂天市場宣布全力支持防疫行動，針對曾與中國大陸籍親友共同居住、或身體不適，符合主管機關居家隔離條件的同仁，開放申請「居家工作」並提供全薪，只需備妥公司筆電並透過VPN連線，即可以居家辦公及進行全球各地的視訊會議。凡有需要照顧12歲以下學童的家長皆可申請居家工作，同樣支付全薪。

為配合中小學因防疫而延後開學，勞動部公布特別措施「防疫照顧假」 凡2月11日至2月24日期間內，若有需照顧12歲以下學童之需求的家長，其中1人得向雇主申請「防疫照顧假」，此假是基於防疫需求而生的特別措施，不可歸責於勞工，因此雇主應予準假，且不可強迫請事假，也不能據以扣全勤獎金或予以不利之處分，更不能作為解僱事由。

樂天市場宣布，全力配合政府政策，凡有需要照顧12歲以下學童的家長皆可申請居家工作，同樣支付全薪。此外，由於樂天市場已將作業流程數位化，居家工作的同仁能擁有幾乎與辦公室一致的工作品質，同時可兼顧孩童家庭照顧，提升效率，也保有調度彈性。