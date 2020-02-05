防疫自助 醫界倡洗手飲食運動不迷信偏方

武漢肺炎疫情升高，網路也開始流傳防疫偏方或食品，多位醫界人士今天強調，洗手最重要，睡眠充足，補充均衡營養及新鮮蔬果，攝取足量及優質的蛋白質，加上適度運動，才是抵抗病毒、強化免疫力的最佳方法。

台中榮總小兒感染科主任陳伯彥表示，民眾須睡眠充足及補充均衡營養，由於引起武漢肺炎的2019新型冠狀病毒是從呼吸道、口腔黏膜等進入人體，平常營養不均的人可考慮補充多種維他命，做好口腔清潔，增加黏膜免疫力，加上適度運動促進身體循環，增加免疫力。

針對最近口罩出現缺短情形，陳伯彥說，其實一般民眾在外面不需戴口罩，戶外有紫外線、風、熱度等，病毒無法生存，所以跑步、爬山、走路都不用戴口罩。民眾在人多地方、自己生病時、進入醫療院所、特殊要求的場合時才要戴口罩，否則口罩再多也會供不應求。

陳伯彥也提醒，武漢肺炎傳染力高，而且輕症感染者跟感冒症狀類似，所以只要有出現症狀者，即使是感冒，都要自覺戴上口罩，至少也能避免傳染給別人。

成大醫院武漢肺炎臨床檢疫站站長陳柏齡指出，預防武漢肺炎的方法是勤洗手，一旦出現上呼吸道症狀，儘量待在家裡，如果一定要外出，就戴上醫療口罩，因武漢肺炎是飛沫傳染，若有人打噴嚏或咳嗽，距離2公尺以上，感染的風險將會降低。

陳柏齡表示，目前，武漢肺炎的抗病毒藥物尚在研發中，在流感高峰感染交錯的當下，除施打流感疫苗以利病症的辨識外，適當的運動及休息、充足睡眠及不要過度疲勞等，都是抵抗武漢肺炎的自助方法。

至於幫助提升免疫力的食物，高雄醫學大學附設醫院營養部主任黃孟娟表示，要攝取足量及優質的蛋白質；蛋白質為建造與修補體組織必要營養素，也和抗體細胞形成有關。每人每餐需要吃一個掌心大小的豆魚蛋肉類，其中黃豆製品、鮭魚、鮪魚、秋刀等餐桌上台灣常見食物可強化免疫力。

黃孟娟進一步指出，顏色多元的時令蔬菜水果為增加免疫力不可或缺的超級食物，除了蔬果中的抗氧化營養素（類胡蘿蔔素、維生素C）及天然的植化素皆可強化免疫力，菇類含有多醣體也可促進免疫力，蔬果中的水溶性纖維也有益腸道有益菌生長，可抑制害菌促進腸道健康。

她說，每天蔬菜吃夠1.5至2碗及水果2至3個拳頭大可促進整體健康，維生素A能維持上皮細胞完整的功能，長期攝取不足容易在眼鼻口、呼吸或消化道黏膜健康形成缺口，可多攝取黃橘類蔬果。

高醫營養師許玉恒說，如果正值牙口不佳、胃口差或積極進行體重管理時，建議可酌量補充符合膳食營養素建議攝取量的綜合維生素礦物質。多運動及睡眠充足配合均衡多樣的食物攝取，即使感冒也有較好的復原力。