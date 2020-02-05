新竹直達桃園機場客運6日營運 票價150元24小時不打烊

新竹轉運站往返桃園國際機場客運路線明天上午10點起開始營運，每小時1班，24小時營運，票價150元，設有無障礙設施，提供WIFI、免費充電等服務，新竹市長林智堅說，將提供新竹及苗栗地區民眾往返機場更省時、省錢及便捷的交通。業者配合武漢肺炎防疫，將加強乘客體溫檢測及要求戴口罩。

新竹市沒有直達桃園機場的客運，地方爭取多年，市議會議長許修睿曾提案爭取，市府也於105年起研議規畫，並向交通部爭取，終於獲公告路線，並由日豪客運營運，市府、公路總局等今天舉辦通車儀式，並展示營運車輛，包括設有輪椅升降設施的無障礙車輛，也實際操作讓大家了解身障朋友乘車的便利性。

林智堅說，新竹市有竹科、5所大學及許多國家級研究機構，市區到桃園機場的交通需求大，以往只能開車、搭計程車或搭高鐵、台鐵接駁，身障朋友搭車也不便，桃園機場客運路線通車後，有24小時不打烊、更省錢、無障礙3大特色，新竹及苗栗地區民眾往返桃園機場更加便捷。

日豪客運董事長林建良說，新竹轉運站往返桃園國際機場客運路線明天早上10點發出第1班車，每小時1班，雖然夜間乘客較少，仍維持24小時營運，滿足民眾的交通需求，票價依里程計算，單趟全票150元。

林建良說，雖然武漢肺炎疫情嚴重，基於大眾運輸責任及提供民眾到機場更便利交通，明天開始營運，將加強消毒及乘客體溫檢測，並要求戴口罩，嚴格把關，如果乘客未戴口罩，不排除由公司提供。