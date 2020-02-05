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影／比黃金還珍貴！郵差日送160萬片口罩 竟有藥局拒收

2020-02-05 14:18聯合報 記者曹悅華楊雅棠／台北即時報導

全國郵差動起來，因應口罩實名制，中華郵政今起每天配送160萬片口罩。由於口罩搶手，就有郵差緊張表示「比黃金還珍貴」。不過據了解，稍早執行配送任務時有健保藥局拒收口罩。對此，中華郵政說，會和衛福部了解狀況，一切都是按照規定投遞。

中央流行疫情指揮中心前天晚上宣布，口罩實名制明天上路。全台6515間健保特約藥局和53間偏鄉衛生所口罩，全由中華郵政公司負責配送。

中華郵政公司郵務處長陳敬祥說，今天起每個單位每天配送一包，內含200片大人口罩（四盒），50片小孩口罩（一盒），五盒裝成一包。

若遇周末沒營業怎辦？陳敬祥說，只要假日有營業的健保藥局，都會去送，讓民眾方便提領。

他說，全國每天配送數量是160萬片，前後總共投入人力3000人，包含運輸人員、投遞人員等，每天得去全國24家製造廠商收取口罩，遍布十縣市。

有郵差表示，口罩現在比黃金還珍貴，很怕被搶，「而且錢掉出來人家會還你，但這個（口罩）掉出來不會，而且找不回來。」

面對郵差的擔憂，陳敬祥說，配送口罩難免增加多的手續，但在安全管控上會加強，由四輪車輛配送，不會有被偷的疑慮。

稍早也有郵差回報，目前有少數健保藥局不收口罩，表示不想販賣。對此陳敬祥說會和衛福部了解狀況。中華郵政則和員工表示，若不收，盡可能避免爭執，就先拿回來。

至於每天配送口罩，員工的休假是否會調整？陳敬祥說，的確增加變動，目前會向勞動部爭取法律上的寬容，站在防疫、作戰最優先情況下，在法律允許範圍下執行口罩相關任務。

為了讓口罩的分配更為公平，口罩實名制明日起上路，專業用途口罩（Ｎ95）由衛生局配發，民生使用的一般醫療口罩則於健保特約藥局販售，採健保卡實名購買。購買原則為身分證尾數奇數者在周一、三、五購買，尾數是偶數者二、四、六購買，周日則是全民皆可。此外，每人可以代購一次，大人可以幫小孩買，或幫行動不便者購買，必須攜帶兩張健保卡。至於兒童用的口罩，則需持12歲以下兒童的健保卡才可購買。

不過，昨天藥師公會發聲明，無故不參與此次防疫之健保特約藥局，各縣市藥師及藥劑生公會應實際了解後告知全聯會，若無正當理由，由全聯會建請健保署直接與藥局解約。

中華郵政今起執行配送口罩任務。記者曹悅華／攝影
中華郵政今起執行配送口罩任務。記者曹悅華／攝影
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每個健保藥局每天可獲得一包口罩，內含200片大人口罩，50片小孩口罩。記者曹悅華...
每個健保藥局每天可獲得一包口罩，內含200片大人口罩，50片小孩口罩。記者曹悅華／攝影
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口罩健保卡中華郵政

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