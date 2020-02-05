聯醫、萬芳防疫 門口用紅外線量體溫

武漢肺炎疫情延燒，台北市立聯合醫院除過年期間起進行全院門禁管制，限制出入口及一般探病訪客外，過年後門口也追加紅外線偵測儀量訪客體溫；萬芳醫院則在過年前於前後門就增設紅外線偵測儀、於急診及車道則有專人測訪客額溫來防疫；另外，萬芳醫院口罩本周雖獲衛生局補充，仍處於較不足的情況，目前存量預估可再撐6天多，而聯醫則表示存量尚足。

聯醫感染管制委員會召集人陳淑廷表示，配合防疫，聯合醫院中興、忠孝、仁愛、和平、陽明等院區都已實施門禁管制，將側門關閉僅開放民眾由正門進出，同時派員把關，張貼公告要求入內者須戴口罩，並測量民眾體溫，若超過37.5度，且在14天內到過中國大陸或密集接觸過武漢肺炎確診病患就會被引導到急診發燒篩檢站；門診患者若發現類似情況也會移往篩檢站。

陳淑廷說，早上看診尖峰時段，可能無法在門口問清楚發燒者旅遊史，因此也會直接請到急診發燒篩檢站，由篩檢站會醫師詳細詢問，如果符合通報條件，會進行咽喉拭子採檢、取樣痰液、抽血檢驗，再送到疾管署檢驗。

至於口罩存量，聯醫副總院長璩大成表示，目前聯醫整體存量尚充足，中央與衛生局也會定期追蹤存量，必要時會補充口罩給即將不夠用的醫院，應該不用太擔心。

萬芳醫院主秘郭啟坤表示，萬芳醫院在春節連假前就加強門禁管制，要求所有入院者測量體溫且須配戴口罩，住院陪病者限制1人，而急、門診陪病人數最多2人，醫院出入口則限縮為前後門2處可進出，以紅外線測體溫，另於停車場入口派專人測量進入者額溫，若出現發燒者且符合通報條件，就會依中央規定辦理。