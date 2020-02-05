高山降雪機率減低 周日晚間最冷低溫下探12度

由於水氣充足，合歡山與雪山在昨晚陸續飄下固態水（雪或冰霰）。中央氣象局指出，今天下半天開始，水氣減少，高山降雪機率也越來越低。本周元宵節晚上若要賞燈，北台灣可能有些雨，中南部水氣較少，但也要做好保暖，周日晚上開始到下周一最冷，北部低溫下探12度，要特別注意。

氣象局預報員林定宜表示，東北季風或者大陸冷氣團預計影響到明天清晨，北部、東北部天氣比較冷，其他地區早晚也冷，雨量方面，北部、東半部水氣稍多，要注意局部短暫雨，中南部為多雲的天氣，中南部山區有零星短暫雨。

林定宜說，明天白天開始，東北季風減弱，氣溫回升，降雨趨緩，只剩下東半部、北部山區有局部短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴的天氣。

林定宜說，周五又有一波鋒面通過，東北季風再度增強，到時候北部、東北部天氣會轉涼，周六元宵節當天如果要賞燈，要注意保暖，屆時北部14到17度、中部15到26度、南部16到28、東部17到21度。