健保藥局實名制口罩來了!明天開賣每間藥局配售量相同

因應武漢肺炎疫情，政府實施實名制購買口罩政策明天上路，民眾需持健保卡到健保特約藥局購買，口罩透過郵局配送藥局，嘉義縣123間健保特約藥局，唯一偏遠大埔鄉無健保藥局，由衛生所配售，今天藥局陸續收到口罩，藥局人員忙準備明天開賣作業。

衛生局代理局長趙紋華說，全縣18鄉鎮市除大埔鄉無健保藥局，餘17鄉鎮市都有健保藥局，偏遠阿里山鄉及番路鄉也有藥局，民眾明天可拿健保卡前往購買。

口罩販售實名制明天上路，原被排除在口罩通路外的社區藥局變成配售點，外界擔心藥局人力不足，難以應付大批民眾購買，憂心健保卡過卡系統使用過度當機，尤其嘉義縣面積廣，偏遠部落多，交通不便，藥局人手不足，造成民眾購買困難。

嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝說，實名制配發的口罩，每間藥局不論城鄉規模大小，公平分配，每間200個成人口罩，50個小孩口罩，按每人拿健保卡身分證號末碼單偶數配售，7天限2片，健保藥局可上網查詢。

民眾如欲查詢哪裡有「健保特約藥局」，可上健保署網站、全民健保行動快易通─健康存摺ＡＰＰ查詢。健保署另建置新系統，預計明天開放查詢每間健保特約藥局口罩數量。