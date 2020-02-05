追雪族注意！合歡山又白頭 但這些路段有管制

本周有兩波冷氣團報到，中央氣象局昨天預告，昨今兩天濕冷，合歡山昨入夜斷續降雨且夾冰霰，深夜至凌晨一度雪霰齊下，今清晨山頭又是雪白一片，但水氣不足未持續降雪；另因路面結冰，想上山民眾請依規定加掛雪鍊，並注意保暖。

中央氣象局昨指出，昨今兩天濕冷因此逾3000公尺以上高山，有機會降雪，而合歡山位於較北邊，依水氣進來動向，降雨機率比玉山高；而周五下半天起第二波冷空氣報到，有機會達到大陸冷氣團等級，中部以北低溫下探12度、13度。

今晨的合歡山果然又見雪白一片，公路總局表示，合歡山高山路段昨入夜後降雪霰約5公分厚，經轄管工務段及警方巡視後評估，台14甲線29K昆陽段至37K小風口段限加掛雪鍊通行，除派駐保全交管，也將視結冰路段機動調整管制位置。

而合歡山又降雪霰也吸引不少雪迷開心上山追雪，公路總局因此在上午9時許出動鏟雪車清除路面結冰，也提醒民眾在雪季期間有行駛合歡山公路需求，上山前務必先行確認氣候狀態，並隨車攜帶雪鍊因應，並確保行車安全。

埔里工務段則提醒用路人，武嶺至遊客中心路段因低溫、背陽，路面結冰短時間無法溶解，且該路段坡陡，多數二驅車就算加掛雪鍊也無法通行，非四驅車加掛雪鏈者應請改道行走其他替代道路，以免行徑間車輛打滑或故障，造成回堵壅塞。