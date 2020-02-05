好幸運！高鐵第6億次乘客 獲贈1年免費搭乘

台灣高鐵第6億搭乘旅次的幸運兒，今天上午現身，是住高雄的陳太太，獲高鐵贈送1年份的無限搭乘年票。陳太太說，接到通知時，還以為遇到詐騙，沒想到是真的，非常開心。

台灣高鐵總旅運人次在1月17日傍晚7點6分51秒突破6億人次大關，高鐵公司舉辦「六億搭乘 好事加乘」歡慶活動，尋找第6億旅次的搭乘乘客。

高鐵透過票號找到67歲、家住苓雅區的陳太太，陳太太今上午現身領獎，陳太太說，當初接獲通知時，一度以為是遇到詐騙，查證才鬆一口氣，也覺得真的很幸運。

陳太太因高齡90歲的母親住在宜蘭，她每月都會回去探望、照顧母親，從左營搭高鐵到南港站，再轉車前往宜蘭。1月17日，陳太太從南港站搭高鐵回到左營站，使用郵局金融卡購票，高鐵透過郵局通知她幸運成為第6億搭乘人次。

陳太太說，以前沒有高鐵時，只能搭火車到宜蘭，含候車時間要花約8小時，現在有了高鐵，只要大概3個多小時，大幅縮短交通時間，很方便，不過如果未來能有直達宜蘭的車就更好了，或是高鐵能增加班次，讓搭車到宜蘭更便利。

陳太太說，很高興獲贈1年無限搭乘的高鐵年票，以後除固定前往宜蘭探望母親，也會考慮和丈夫多搭高鐵出遊。

高鐵公司表示，第6億人次的幸運旅客陳太太可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限次搭乘台灣高鐵；第599999999人次旅客江小姐與600000001名旅客蔡先生，也可獲得「高鐵假期商務車廂自由行雙人遊」。

第600,000001人次的蔡先生是使用回數票，同樣居住在高雄，因常公差利用高鐵往返台北及高雄兩地，1月17日當天由板橋搭車至左營而獲獎。

第599999999人次則是住在彰化的江小姐，在台中工作，當天因趕時間搭高鐵返家而獲獎。另第599999998人次與600000002名旅客至活動1月31日截止時，仍未與高鐵公司取得聯繫。