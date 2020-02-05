免費搭一年！高鐵6億人次幸運兒是她 原來背後有洋蔥

為迎接第6億個旅客，台灣高鐵公司先前舉辦「六億搭乘 好事加乘」歡慶活動，第6億人次的幸運兒可獲得一年無限搭乘年票。高鐵今天說，已和中獎人取得連繫，家住高雄的陳太太，每月都從左營站搭乘高鐵轉往宜蘭探視高齡母親，相當溫馨感人。

陳太太（左）是第6億個搭乘高鐵的旅客。圖／台灣高鐵公司提供 分享 facebook

高鐵說，旅運在1月17日傍晚19時06分51秒突破6億人次大關，已和三名得獎旅客取得聯繫。第6億人次的幸運兒是陳太太，在1月17日晚間偕同先生在南港站購票搭車回家，沒想到就此幸運中獎。陳太太說，有了這張年票，以後想回去探親就能隨時回去，有更多時間陪伴家人，非常高興也很感謝台灣高鐵。

至於第600000001人次獎項的得主是使用回數票的蔡先生，同樣居住在高雄，經常因為公差利用高鐵往返台北及高雄兩地，1月17日當天由板橋搭車至左營而獲獎。第599999999人次則是住在彰化的江小姐，在台中工作，當天因趕時間搭高鐵返家，而受到幸運之神眷顧。另，第599999998人次與600000002名旅客至活動截止（1月31日）時，仍未與高鐵公司取得聯繫。

高鐵表示，第6億人次的幸運旅客陳太太可獲得一年無限搭乘年票，全年不限區間、無限次搭乘台灣高鐵；第599999999人次旅客江小姐與600000001名旅客蔡先生，則可獲得高鐵假期商務車廂自由行雙人遊。

除上述幸運的得獎旅客，高鐵說其他參加「六億搭乘 好事加乘」網站活動的民眾，也有機會獲得免費車票或半價車票。得獎名單已於今天公布於活動網頁，敬請有參加活動的民眾留意公告是否得獎，並請得獎民眾主動與高鐵公司聯繫兌獎。