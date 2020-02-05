「安、靜、能、繫、望｣ 五字訣 防疫隔離的安心原則

無預警被捲入封城風暴不能返國，無預警被告知須居家隔離兩周不能出門，人心難免失措不安，隨著中國武漢肺炎疫情升溫，這群人數越來越多。台灣精神醫學會與台灣憂鬱症防治協會共同建議，隔離者可利用「安、靜、能、繫、望」五原則，幫助身心安穩。

台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘表示，無論是居家隔離者或住院隔離者，都可能擔心自己真的被感染而變得較為敏感不安，同時也可能對於被隔離的不便感到委屈不平，因此產生複雜心理情緒反應，像是否認、焦慮、恐慌、憂鬱、自責、抱怨、憤怒、失眠等。

張家銘表示，適當的身心安適有助提升免疫力，台灣臨床心理學會曾在2007年綜合許多國際災難創傷心理的專家共識，提出了「安、靜、能、繫、望」五個創傷心理復原的原則，被隔離的民眾可參考。

其中，「安」是指促進安全適當注意自己的健康，可保護自己也保護別人。「靜」是指促進平靜鎮定，可藉由深呼吸放鬆、休息、睡覺，以調適自身情緒。「能」是指提升效能感，即便身處隔離環境仍有自己可掌握之事，像是看書、作運動、寫心得或日記、安排作息適當轉移等，如此能找回自我控制感。