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寒流災損逾2000元 以台中市最為嚴重

2020-02-05 11:03聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

台灣1月29日起受寒流影響，造成農業災情，截至昨天下午5時為止，根據農委會統計，農業產物估計損失計2414萬元，其中，台中市損失1355萬元(占56%)、南投縣損失654萬元(占27%)及高雄市損失389萬元(占16%)較為嚴重。

農業損失估計損失2409萬元，農作物被害面積314公頃，損害程度15％，換算無收穫面積47公頃，受損作物主要為巨峰葡萄，被害面積35公頃，損害程度50％，換算無收穫面積18公頃，損失金額1285萬元，其次為茶、蓮霧、其他花卉(文心蘭及火鶴花)及香蕉等。

漁產損失部分，損失金額總計5萬元，受損漁產主要為虱目魚，受損0.58公頃。

火鶴花農委會寒流

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