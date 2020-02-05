茭白筍嚴重捲葉的原因 研究人員找到了

去年10月中旬，南投埔里地區茭白筍產區發生茭白筍嚴重捲葉，農委會農試所確認是因為茭白筍捲葉節蟎所引起，捲葉節蟎被稱為茭白筍的新興殺手；去年11月在宜蘭礁溪地區茭白筍產區也發現同種節蟎為害。

經專家鑑定，捲葉節蟎為節蟎科(Eriophyidae)、斜節蟎屬(Acaralox sp.)，體型微小僅約0.2mm，農試所已通報防檢局，希望全台的茭白筍產區注意此新有害生物。

農試所表示，台灣茭白筍產業年產值約27億元，面積約2000公頃，主要栽培地區在南投埔里；這次發現茭白筍捲葉節蟎會造成植株葉片捲曲，節蟎聚集在葉面，單片葉面可達1萬多隻。

農試所表示，市售茭白筍為植株莖部，由葉面吸收足量光照使植株生長強健，幫助莖部膨大。當眾多節蟎聚集葉面刺吸汁液，造成葉部組織受傷，其水分、養分無法良好運輸，逐漸捲曲、枯萎；植株因節蟎引起捲葉，造成生長不良，莖部無法膨大，不僅產量減少，品質也會變差，造成筍農極大損失。

農試所表示，節蟎體型微小，易藉風傳播蔓延。埔里地區茭白筍占全國83%，部分為產期調節栽培模式，全年皆有生產，節蟎隨風傳播風險高；初步調查，去年在埔里的茭白筍栽培區，被害面積即達60%。